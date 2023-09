Unomattina in Famiglia: Beppe Convertini convince spettatori/ Azzurro storie di mare segna il record di share

Beppe Convertini convince gli spettatori Rai

Beppe Convertini nel corso del weekend ha esordito come presentatore in casa Rai, guidando lo storico programma “Unomattina” nella sua versione “in Famiglia”, ovvero quella del fine settimana. Il programma, infatti, ha avviato ufficialmente la sua nuova stagione, dopo lo stop estivo delle trasmissioni, affiancando al nuovo volto Rai, che ha preso anche la conduzione di “Azzurro storie di mare“, Ingrid Muccitelli e Monica Setta.

“Unomattina in Famiglia” nella sua nuova edizione, guidata da Beppe Convertini, ha previsto alcune modifiche dal punto di vista dell’orario. Infatti, lo storico ed apprezzatissimo programma ideato e diretto dal Maestro della televisione italiana Michele Guardì, quest’anno andrà in onda il sabato dalle ore 8:35 alle 10:30 e la domenica dalle 6:30 alle 9:35. Rimane, invece, invariata la programmazione, che prevede la divisione in blocchi tematici ed argomeni, intervallata da momenti in comune tra i tre conduttori, che si riservano anche spazi singoli. La conduzione di Beppe Convertiti, con il suo sorriso coinvolgente, sembra aver premiato “Unomattina in Famiglia“, che nella sua prima puntata annuale ha visto un importante aumento dello share, confermato anche per il programma “Azzurro storie di mare”.

I dati sullo share “Unomattina in Famiglia” e “Azzurro storie di mare”

Insomma, una cosa è certa: il volto di Beppe Convertini convince e piace agli spettatori di “Unomattina in Famiglia“, disegnando un futuro roseo per il programma di Rai 1. Complessivamente, Unomattina e Azzurro hanno totalizzato 2.247.000 ascoltatori, con share il sabato pari al 21,46% (+0,78 rispetto allo scorso anno) e la domenica di 21,55% (+1,5% rispetto al 2022). Azzurro, invece, dal conto suo ha registrato lo share più alto della sua storia.

Beppe Convertini, insomma, ha iniziato con entusiasmo il suo percorso in “Unomattina in Famiglia” e “Azzurro storie di mare“, che affronta, come è nel suo stile, con il sorriso. Ha, infatti, dichiarato di considerare questa nuova avventura televisiva come un viaggio, ma anche come un racconto dell’Italia di oggi, che vuole regalare sorrisi e momenti di leggerezza al pubblico della mattina del weekend, raccontando e scoprendo i tesori e le storie della penisola italiana.

