Un’ora sola vi vorrei/ Anticipazioni 13 ottobre 2020: ospiti Giampaolo Morelli e Andrea Delogu

Enrico Brignano, con la collaborazione della compagna Flora Canto, sua spalla anche a teatro, torna in onda oggi, martedì 13 ottobre, in prima serata su Raidue, con un nuovo appuntamento di “Un’ora sola vi vorrei”, one man show in cui in un tempo serratissimo, riesce a regalare una serata divertente e spensierata al pubblico attraverso monologhi, satira e divertenti siparietti sui temi dell’attualità. Tanti gli argomenti che vengono affrontati nel corso dello spettacolo che, in soli sessanta minuti, concentra tutto ciò che dovrebbe avere uno show in prima serata come musica, divertentimento e intrattenimento ironico. Come ogni settimana, l’atmosfera sarà resa ancora più frizzante dalla presenza della Resident Band che accompagnerà il padrone di casa, Flora Canto, ma anche i suoi ospiti. Chi salirà sul palco di Un’ora sola vi vorrei insieme al padrone di casa?

GLI OSPITI DEL 13 OTTOBRE

Di cosa si occuperà questa sera Enrico Brignano? L’attore, nella nuova puntata di Un’ora sola vi vorrei, si occuperà con ironia dell’attualità, ma anche del tempo atmosferico con un monologo sul clima e sul meteo. Ospiti della serata saranno Giampaolo Morelli e Andrea Delogu che proporranno alcuni estratti da grandi capolavori teatrali scontrandosi con il politically correct. I due attori, protagonisti del film Divorzio a Las Vegas, regaleranno momenti divertenti al pubblico insieme ad Enrico Brignano. L’ultima parte della serata vedrà, insieme, Flora Canto che, sotto le coperte con il compagno-collega, riepilogherà la puntata prendendo anche in giro Brignano che, dopo aver regalato un’ora di risate, sarà a sua vlta vittima dell’ironia della compagna di vita e d’avventura. Ancora una volta, dunque, sarà una serata all’insegna del divertimento.



