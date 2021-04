Un’ora sola vi vorrei/ Anticipazioni e ospiti 13 aprile: Casadilego omaggia Dalla

Un’ora sola vi vorrei, anticipazioni e ospiti oggi, 13 aprile

Enrico Brigano è pronto a tornare in tv su Rai2 con Un’ora sola vi vorrei giunto alla sua seconda puntata. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana che ha sfiorato quasi il 7% di share, l’attore tornerà ad aprire le porte della sua casa con nuovi ospiti e tanti momenti divertenti ma senza dimenticare la sua dolce compagna presto mamma bis, Flora Canto. Molto spesso Brignano ha lanciato i suoi appelli relativi al mondo del cinema e del teatro in sofferenza in questo momento e sicuramente un modo per continuare a tenere alta l’attenzione sugli spettacoli dal vivo, è prestarsi alla tv poi ancora meglio se lo si fa con risultati che possiamo definire buoni per la collocazione e il tipo di format. L’attore è pronto a presentare anche oggi il suo show di circa 60 minuti per raccontare in maniera comica e simpatica anche i temi più caldi dell’attualità.

Casadilego ospite di Un’ora sola vi vorrei

Come accade spesso, Enrico Brignano non sarà solo nella seconda puntata di Un’ora sola vi vorrei e le anticipazioni rivelano che se la scorsa settimana l’ospite è stata Nina Zilli, questa settimana si tornerà a fare musica con Casadilego. Il volto noto di X Factor 2021 nonché vincitrice dell’edizione, sarà sul palco per rendere omaggio a Lucio Dalla con la sua voce quasi angelica che chi ha seguito il talent Sky conosce già molto bene. Non mancheranno momenti di comicità e di satira grazie anche alla presenza di quella che ormai possiamo definire una spalla comica Marta Zoboli nei panni di un’esperta di vaccini. Il primo monologo della serata sarà incentrato come sempre alla contemporaneità mentre l’ultimo ad un militare russo sconosciuto pronto a salvare il mondo.

