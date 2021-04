Un’ora sola vi vorrei/ Anticipazioni e ospiti 28 aprile: Clementino e omaggio a Dante

Un’ora sola vi vorrei, anticipazioni puntata 27 aprile

Martedì 28 aprile, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con la comicità di Enrico Brignano e il suo one man show dal titolo “Un’ora sola vi vorrei”. In soli sessanta minuti, l’attore romano, in compagnia dei suoi ospiti e della squadra che lo affianca in uno spettacolo unico nel suo genere, regala risate, ma anche momenti di riflessione attraverso i monologhi dedicati ai temi dell’attualità. Dopo la presenza di Nina Zilli che, nella scorsa puntata ha regalato momenti emozionanti ai telespetattori con la sua splendida voce, questa sera, sul palco, accanto ad Enrico Brignano, ci sarà Clementino. Il rapper napoletano, grazie alla collaborazione con Gigi D’Alessio e alla presenza nella giuria di The Voice Senior ha conquistato una fetta più grande di pubblico. Con la sua simpatia e il suo talento è pronto ad animare la serata di Raidue.

Le Iene Show/ Anticipazioni 27 aprile: scherzo a Gianni Sperti, Achille Lauro...

Un’ora sola vi vorrei: Flora Canto star sul palco

Monologhi e sketh per la nuova puntata di Un’ora sola vi vorrei. Nel corso della serata ci sarà un omaggio a Dante e non mancheranno i momenti musicale con band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e le coreografie di Thomas Signorelli. Marta Zoboli, ospite fissa del programma, delizierà il pubblico con un nuovo personaggio e non mancherà sul palco la presenza di Flora Canto con cui l’attore romano darà vita ad un siparietto divertente, sulle orme di Sandra e Raimondo, ripercorrendo i momenti più divertenti della puntata dando vita ad esilaranti siparietti. Con la sua comicità, Flora Canto, accanto al compagno, sfoggia così il suo innato talento.

LEGGI ANCHE:

Rocco Casalino "Grillo ha sbagliato, ma sta soffrendo"/ "Bongiorno? Dubbio legittimo""Riaperture? Scelta logica, ma rischiosa"/ Richeldi "Coprifuoco? Problemi sono altri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA