Un’ora sola vi vorrei/ Anticipazioni e ospiti: gli Oliver Onions da Enrico Brignano

Un’ora sola vi vorrei, anticipazioni e diretta 4 maggio

Questa sera, martedì 4 maggio, alle 21. 20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di “Un’ora sola vi vorrei”, lo show di Enrico Brignano. Ospiti della serata gli Oliver Onions, il gruppo formato dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, noti per aver composto alcune delle più celebri colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill: “…continuavano a chiamarlo Trinità”, “Anche gli angeli mangiano fagioli”, “…altrimenti ci arrabbiamo!” e la quadrilogia di “Piedone”. Gli Olivier Onions hanno anche realizzato le sigle di numerosi cartoni animati, come “Galaxy Express 999”, “Il Gatto Doraemon”, “D’Artacan” e molti altri. Con loro Enrico Brignano farà un tuffo nel passato e farà rivivere al pubblico di Rai 2 le grandi sigle della nostra infanzia e gioventù. Ad accompagnarli ci sarà, come sempre, la band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi.

Flora Canto, compagna Enrico Brignano/ “Martina ha scelto il nome del fratellino...”

Il lavoro e San Giuseppe tra gli argomenti

Al centro della puntata di “Un’ora sola vi vorrei” il tema del lavoro, appena celebrato il 1° maggio. Ma Enrico Brignano parlerà anche di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, attraverso monologhi, canzoni e mise en scène, arricchite dalle coreografie di Thomas Signorelli. Immancabile l’attrice Marta Zoboli, ospite fissa del programma. In ogni puntata la comica esaspera le figure protagoniste di questi nostri tempi: dall’esperto di vaccini all’astronauta, dalla poetessa alla psicoterapeuta. Al termine dei sessanta minuti di one man show, Flora Canto tirerà la fila della puntata insieme al compagno Enrico Brignano, omaggiando le celebri gag di Sandra e Raimondo. Flora Canto è al settimo mese di gravidanza: dopo la nascita di Martina nel 2017, Enrico Brignano e la compagna aspettano un figlio maschio.

