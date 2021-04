Un’ora sola vi vorrei/ Anticipazioni e ospiti: Nina Zilli accanto ad Enrico Brignano

Un’ora sola vi vorrei, anticipazioni e diretta 6 aprile

Dopo il grande successo ottenuto con la prima stagione e i due appuntamenti speciali di Natale, martedì 6 aprile, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con “Un’ora sola vi vorrei”, one man show di Enrico Brignano che si differenzia dagli altri programmi per la durata di ogni puntata. In soli sessanta minuti, l’attore romano regala al pubblico un mix di ironia e divertimento in cui non mancano i momenti musicali grazie alle presenza degli ospiti e alla residente band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perozzi e al corpo di ballo di Thomas Signorelli. La novità della nuova edizione è la presenza dell’attrice comica Marta Zoboli, negli inediti panni di una esperta di vaccini. Accanto ad Enrico Brignano, poi, ci sarà anche la compagna Flora Canto che, al termine di ogni puntata darà vita alla “scena del letto” con i commenti ironici sui fatti della puntata.

Fiumara Vs Gilles Rocca "Si è mangiato il cervello"/ "È scortese con le donne!"

Nina Zilli ospite e la pandemia tra gli argomenti

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Un’ora sola vi vorrei che, partito come un esperimento, ha conquistato la fiducia dei telespettatori, è Nina Zilli che delizierà il pubblico di Raidue con la sua bellissima voce. La puntata, tuttavia, si aprirà con una riflessione sulla pandemia. In particolare, l’attore comico esprimerà il proprio punto di vista sulla Pasqua e la Pasquetta appena trascorsa con diverse limitazioni, il tutto sempre con un pizzico d’ironia. In ogni puntata, poi, Brignano dedicherà un momento ai suoi racconti. «Sono storie autentiche, spesso incredibili, che aspettavano solo d’essere riscoperte», ha spiegato l’attore ai microfoni de Il Giornale. Brignano, dunque, con le nuove puntate di Un’ora sola vi vorrei punta a regalare ai telespettatori un’ora di divertimento e spensieratezza.

LEGGI ANCHE:

PIERPAOLO SPOLLON È ANCORA FIDANZATO CON ANGELA?/ Jessica Morlacchi ci prova, lui...GINO E FIODOR LAVAGETTO, EX MARITO E FIGLIO DI MIRANDA MARTINO/ "Non ero contenta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA