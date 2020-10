Un’ora sola vi vorrei/ Anticipazioni ultima puntata 20 ottobre: Nina Zilli ospite

Martedì 20 ottobre in prima serata su Rai2 alle 21.20, Enrico Brignano torna in onda con l’ultima puntata di Un’ora sola vi vorrei, il suo one man show che ha rivoluzionato il modo di fare televisione. In soli sessanta minuti, l’attore e comico romano, ha intrattenuto il pubblico di Raidue con monologhi, divertenti siparietti, sketch sui temi dell’attualità e anche tanta musica. Gli stessi ingredienti saranno al centro anche dell’ultima puntata in onda oggi. Uno show che è piaciuto al pubblico e che ha ottenuto grande successo per la leggerezza che ha regalato. “Noi stasera siamo pronti per l’ultima puntata!!! Grazie a tutti per averci seguito con così tanto affetto!!!! Mi raccomando stasera tutti nel letto… sul letto.. sopra al letto.. No scusate, tutti sul divano a vedere Un’ora sola vi vorrei”, ha scritto Flora Canto su Instagram.

UN’ORA SOLA VI VORREI: NINA ZILLI OSPITE DEL 20 OTTOBRE

Sul palco dell’ultima puntata di “Un’ora sola vi vorrei“, accanto ad Enrico Brignano e a Flora Canto, compagna di vita e di lavoro dell’attore comico, ci sarà la Resident Band che renderà l’atmosfera frizzante e allegra con la musica, ma ci sarà anche l’ospite speciale. Dopo Giampiero Morelli e Andrea Delogu ospiti della scorsa puntata, questa sera, sul palco, con la sua splendida voce, ci sarà Nina Zilli che ha ricordato l’appuntamento ai fans di questa sera. Nina Zilli, inoltre, ha precisato che la puntata di questa sera è stata registrata. Una precisazione dovuta alla notizia della sua positività al Covid. Nel corso della serata, Enrico Brignano farà un monologo su un operaio romano che deve raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici. Alla fine del programma ci sarà il classico appuntamento “Sotto le coperte” con Flora Canto che, ironicamente, ripercorrerà tutta la puntata.



