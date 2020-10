Un’ora sola vi vorrei/ Diretta e anticipazioni: dal caso del Cardinale Becciu alla…

ANTICIPAZIONI UN’ORA SOLA TI VORREI 6 OTTOBRE 2020

Martedì 6 ottobre, in prima serata su Raidue, Enrico Brignano, con la presenza di Flora Canto, torna a fare compagnia ai telespettatori con “Un’ora sola vi vorrei“, one man show di una sola ora nel corso della quale non manca il divertimento. Il terzo appuntamento di quello che è stato definito un esperimento per la televisione italiana, Brignano si occuperà soprattutto di attualità dedicandosi ai temi della settimana come il caso che ha travolto il Cardinale Becciu, la ripartenza della scuola fino e i problemi che continua a causare il Covid. In linea con lo spirito del programma, il tutto sarà affrontato con ironia e divertimento per regalare ai telespettatori sessanta minuti di spensieratezza. Monologhi, sketch e siparietti che animeranno tutta la serata che sarà resa più frizzante dalla musica della Resident Band.

ENRICO BRIGNANO E I SIPARIETTI CON FLORA CANTO

Presenza fissa accanto ad Enrico Brignano è Flora Canto, compagna di vita e di lavoro dell’attore romano. L’ultima parte della serata è dedicata ad un divertente siparietto tra l’attore e la compagna. A letto, sotto le coperte, Flora Canto riepiloga la puntata trasformando l’attore romano in una vittima stessa della sua ironia. Anche la terza puntata di Un’ora sola vi vorrei sarà ricca di divertimento e di divertenti siparietti. Su Instagram, l’attore romano ha ricordato l’appuntamento ai fans. “Siamo in piena Prova…canzoni, balletti, musiche, scenette…monologhi… sempre sperando di farvi cosa gradita“, ha scritto su Instagram l’attore romano che sta ottenendo grandissimo successo con il suo nuovo show. Incerta, invece, la presenza di nuovi ospiti dopo Malika Ayane, Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino.



