Un’ora sola vi vorrei, Enrico Brignano/ Diretta e ospiti: sul palco Malika Ayane

Martedì 22 settembre, in prima serata su Raidue, va in onda la prima puntata di “Un’ora sola vi vorrei”, il nuovo programma di Enrico Brignano che rappresenta anche una scommessa non solo per l’attore romano, ma anche per la televisione. Per la prima volta, l’attore si mette alla prova dando vita a cinque, prime serate della durata di una sola ora nel corso della quale darà vita a monologhi, momenti divertenti e siparietti ironici. Sessanta minuti in cui Enrico Brignano tirerà fuori tutto il suo talento per raccontarsi e raccontare, ma anche per intrattenere il pubblico. Non mancheranno, così, i monologhi graffianti, la musica con la presenza della Resident band sempre presente in studio. Ci saranno, inoltre, danzatori e performers che daranno vita a momenti artistici imperdibili.

UN’ORA SOLA VI VORREI; MALIKA AYANE AFFIANCA ENRICO BRIGNANO NELLA PRIMA PUNTATA

Come in tutti gli show che si rispettino, anche Un’ora sola vi vorrei, nonostante abbia una durata ridotta rispetto alle trasmissioni che, normalmente, vengono mandate in onda, in ogni puntata, avrà un ospite speciale. Durante la prima puntata, sul palco accanto ad Enrico Brignano, arriverà Malika Ayane con la sua splendida voce. Nel corso della serata, il conduttore potrà sorprendere il pubblico con qualsiasi mezzo purchè riesca a rispettare la condizione di non sforare i 60 minuti. Uno show unico nel suo genere quello di Brignano che non trascurerà l’attualità portando in scena anche “il personaggio del virologo, che ci chiarità tutto (si fa per dire) sui tempi del vaccino e sull’Amuchina”, come si legge su Leggo. Saranno trattati anche temi come il sesso e l’amore e ci sarà solo un piccolo assaggio della satira politica.



