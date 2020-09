Un’ora sola vi vorrei, Enrico Brignano/ Diretta: ospiti Paola Minaccioni e D’Aquino

UN’ORA SOLA VI VORREI ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Martedì 29 settembre, dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi oltre 2 milioni di spettatori e l’8.6% di share, su Rai2 torna, in prima serata alle 21.20, l’appuntamento con “Un’ora sola vi vorrei”, il “One man show” di Enrico Brignano. In una sola ora di spettacolo, Enrico Brignano, affiancato dalla presenza fissa di Flora Canto, compagna sia sul palco che nella vita privata, cercherà di regalare al pubblico un vero e proprio show con musica, balletti, divertimento, monologhi, satira e ironici siparietti in soli sessanta minuti. Una vera e propria scommessa per l’attore romano che, sul fianco, può contare anche sull’aiuto della Resident band. La prima puntata del “One man show” di Enrico Brignano ha convinto pubblico e critica. Accadrà lo stesso anche con il secondo appuntamento?

GLI OSPITI DI UN’ORA SOLA VI VORREI

Al centro della puntata di “Un’ora sola vi vorrei” del 29 settembre ci sarà l’attualità. Enrico Brignano affronterà con la sua ironia gli eventi della settimana non rinunciando alla satira pungente che, negli anni, l’hanno reso amatissimo dal pubblico. Nel corso dei sessanta minuti con cui l’attore romano ha deciso di rivoluzionare la televisione italiana, non mancheranno i monologhi, la musica, i balletti , filmati e “mise en scène”. Sul palco di “Un’ora sola vi vorrei”, anche questa sera, accanto al padrone di casa e alla presenza fissa Flora Canto, ci saranno degli ospiti. Se la prima puntata ha visto la partecipazione straordinaria di Malika Ayane, questa sera, sul palco, ad affiancare Brignano, ci saranno le attrici Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino. Anche questa sera, dunque, l’ingrediente principale di una serata ironica e diversa dal solito sarà il divertimento.



