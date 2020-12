Un’ora sola vi vorrei, Feste/ Diretta 29 dicembre: Flora Canto al fianco di Brignano. Nicola Piovani ospite

ANTICIPAZIONI UN’ORA SOLA VI VORREI, PUNTATA 29 DICEMBRE

Martedì 29 dicembre, in prima sera, Raidue trasmette l’ultimo dei due speciali natalizi di “Un’ora sola vi vorrei-per le feste” di Enrico Brignano. In sessanta minuti, in vista dell’arrivo dell’ultimo giorno dell’anno, l’attore comico regalerà al pubblico un bilancio divertente di un anno davvero difficile per tutti. Sul palco, con l’aiuto della resident band di undici elementi darà vita a tanti momenti di ballo con filmati e “mise en scène” che regaleranno ai telespettatori un’ora di divertimento e riflessione. Accanto ad Enrico Brignano, tuttavia, ci sarà anche la presenza di un ospite speciale ovvero il Premio Oscar Nicola Piovani con il quale Brignano intraprenderà un viaggio musicale nel passato dando vita a tanti momenti emozionanti ed imperdibili. Non sarà, tuttavia, l’unico momento da non perdere della serata. Nel corso dei sessanta minuti, infatti, ci sarà un toccante omaggio a Gigi Proietti, maestro di Enrico Brignano. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI UN’ORA SOLA VI VORREI

FLORA CANTO COMPAGNA D’AVVENTURA DI ENRICO BRIGNANO

Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano, partito come un esperimento, si è trasformato in un vero successo. Merito di un format che, in una sola ora, concentra tutto ciò che uno show in prima serata dovrebbe avere ovvero musica, balli e tanto divertimento. Compagna d’avventura inseparabile di Brignano è la compagna Flora Canto con cui forma anche una perfetta coppia artistica. L’ultima parte della puntata di questa sera di Un’ora sola vi vorrei sarà dedicata all’appuntamento “sotto le coperte” nel corso del quale, tra battibecchi vari, la Canto riepilogherà tutta la puntata trasformando Brignano in una vittima della sua ironia.



