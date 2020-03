Un’ottima annata/ Video, su Rete 4 il film con Russell Crowe di Ridley Scott

Un’ottima annata va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 29 marzo, a partire dalle ore 21,25. La pellicola è stata realizzata nel 2006 grazie ad una coproduzione tra Regno Unito e Stati Uniti per la regia di Ridley Scott con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Peter Mayle mentre la sceneggiatura è stata rivista per l’adattamento cinematografico da Marc Klein. Il montaggio è stato realizzato da Dody Dorn, le musiche della colonna sonora portano diverse film di straordinari compositori e costumi di scena sono stati realizzati da Catherine Leterrier. Nel cast di questo film sono presenti Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Albert Finney, Didier Bourdon, Isabelle Candelier e Tom Hollander.

Un’ottima annata, la trama del film

Ecco la trama di Un’ottima annata. Max è un broker di grande successo che vive ed opera nella città di Londra. È famoso per essere un broker famelico e spietato capace di portare avanti le trattative con il solo obiettivo di ottenere la massima remunerazione a prescindere da quello che potrebbe succedere. Riceve un giorno una lettera con cui viene informato della morte del suo amato zio Harry con il quale ha trascorso gran parte della propria vita adolescenziale nella splendida Provenza in Francia. Siccome lo zio non ha lasciato alcun testamento ed essendo lui l’unico componente della famiglia rimasto in vita allora tutta la proprietà gli viene assegnata. Vedendo la cosa come una semplice opportunità per trarne ulteriore profitto decide di andare in Provenza per prendere atto della situazione della tenuta e quindi venderla immediatamente per poterne ottenere il maggior riscontro in termini economici. Una volta arrivato in Francia e noleggiato un’auto si dirige verso il punto esatto dove si trova la tenuta ed in maniera assolutamente accidentale e soprattutto senza rendersene conto investe una donna di nome Fanny. Qualche ora più tardi all’interno della tenuta l’uomo mentre sta scattando delle fotografie non si rende conto della piscina vuota e quindi finisce per finirci dentro. Non appena arriva Fanny per fargli presente quanto successo rendendosi conto del suo disagio si vendica a suo modo riempiendo gli la piscina. Dopo essere riuscito ad uscire dalla piscina e non potendo più ripartire per Londra immediatamente come inizialmente aveva programmato l’uomo si vede costretto a trascorrere qualche giorno in Provenza che gli permetterà di conoscere quella che sembra essere la figlia non riconosciuta di suo zio e soprattutto di stringere maggiormente il rapporto con Fanny con la quale si instaura un bellissimo rapporto di amore di passione attraverso il quale cambierà completamente il proprio modo di essere e le proprie ambizioni di vita.

