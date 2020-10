Unstoppable Fuori controllo, la storia vera/ L’incidente ferroviario del CSX 8888

Il film Unstoppable Fuori controllo, in onda stasera su Rete 4, è ispirato alla storia vera dell’incidente ferroviario del CSX 8888. Un disastro avvenuto il 15 maggio del 2001 con protagonista un treno merci che trasportava rifiuti tossici. Questo andò fuori controllo per fortuna senza nessuno a bordo con una velocità di circa 82 chilometri orari. Uno straordinario ferroviere fu in grado di salire a bordo del treno che viaggiava per tirare il freno ed evitare una vera e propria strage. Quel ferroviere sarà interpretato dallo straordinario Denzel Washington, nel cast troviamo anche personaggi di spessore cinematografico importante come Chris Pine, Rosario Dawson e molti altri ancora. La regia invece è curata dallo straordinario Tony Scott.

Unstoppable Fuori Controllo, la storia vera: come era composto il treno

L’incidente ferroviario del CSX 888, storia vera del film Unstoppable Fuori Controllo, ci porta a bordo del treno fuori controllo per cercare di capirne qualcosa di più. La locomotiva 8888 fu utilizzata per spostare dei vagoni merci da un binario all’altro, il tutto nello Stanley Yard a Walbridge nell’Ohio. C’era una stringa composta da circa 47 vagoni merci con 22 addirittura pieni. A dare l’allarme fu un ingegnere di 35 anni di cui non è mai stato detto il nome. Questi notò che un interruttore era disallineato con la sensazione che nonostante si muovesse molto piano non si sarebbe fermato molto facilmente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA