Unstoppable fuori controllo/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington

Unstoppable fuori controllo, film di Rete 4 diretto da Tony Scott

Unstoppable Fuori Controllo verrà riproposto per la gioia del grande pubblico oggi, 6 gennaio, a partire dalle ore 21.30 su Rete 4 e come sempre avrà un seguito che non deluderà. Si tratta di uno di quei film adrenalinici che non puoi smettere di guardare ogni volta che viene proposto, anche se ormai si conosce ogni battuta a memoria. Uscito nelle sale cinematografiche statunitensi nel lontano 2010, l’11 novembre ad essere precisi, questo film d’azione, con scene che ricordano il più classico dei thriller, è stato diretto da Tony Scott; fratello di Ridley, che è stato un famoso produttore cinematografico e regista britannico, conosciuto per aver vinto nel 2002 un Emmy Awards con Guerra Imminente, e per il suo stile altamente patinato.

Prodotto dallo stesso Scott, con la casa di produzione Scott Free Productions, in Italia con la 20th Century Fox, Unstoppable ha un cast di tutta eccellenza: Denzel Washington nei panni di Frank Barnes, Oscar nel 1990 come miglior attore non protagonista e nel 2002 come miglior attore, Rosario Dawson, attrice statunitense apprezzata per le sue interpretazioni in film come Sin City e Grindhouse – A prova di Morte; e, Chris Pine, ultimo ma non di certo per ordine di importanza, il nostro James Y. Kirk nei film di Star Wars.

Unstoppable fuori controllo, la trama del film: un errore umano

L’inizio di Unstoppable fuori controllo è ambientato in uno scalo ferroviario di treni merci della Pennsylvania, dove il treno 777, dotato di due locomotori, deve cambiare binario per far spazio ad un altro che trasporta una scolaresca. Per un errore umano fatto da un manovratore, Dewey, il treno inizierà a prendere velocità, viaggiando contromano e senza controllo. Nel frattempo, in un’altra stazione, iniziano il turno di lavoro i due colleghi Frank Barnes e Will Colson. Sembra una mattinata come tante altre ma verranno informati dalla direttrice Connie dell’incidente, dovranno rincorrere il treno ormai alla massima velocità e evitare qualsiasi disastro potrà causare. A peggiorare la situazione è il materiale trasportato dal primo convoglio, sostanze altamente infiammabili e tossiche che potrebbero causare davvero enormi danni. Dopo diverse azioni non riuscite e suspense da far rimanere attaccati al divano i due riusciranno ad impedire il disastro e a modificare in positivo le loro banali vite. Frank potrà finalmente godersi la pensione, Will ritrovare la stima e l’affetto della moglie e del figlio e Connie ottenere quella promozione fin troppo attesa. Un finale che tranquillizza dopo quasi due ore di tensione e suspense.

