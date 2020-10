Unstoppable fuori controllo/ Video, su Rete 4 il film con Denzel Washington

Il film Unstoppable fuori controllo andrà in onda nella prima serata di oggi, 4 ottobre, su Rete 4 dalle ore 21.25. Il film è una delle ultime fatiche del regista Tony Scott, l’uomo si è lasciato ispirare dall’incidente ferroviario avvenuto nel 2001 in Ohio. Interpreti principali sono Denzel Washington nel ruolo di Frank Barnes, l’attore è tra i più famosi ad Hollywood per i numerosi film girati e le interpretazioni da Oscar, Chris Pine in Will Colson, Rosario Dawson nella parte di Connie Hooper, Kevin Dunn e Jessy Schram. Il film è di genere thriller ed è stato girato nel 2010.

Unstoppable fuori controllo, la trama del film

Unstoppable fuori controllo racconta una storia vera accaduta in Ohio. I due protagonisti del film sono Will e Frank Barnes. Gli uomini lavorano alle ferrovie e come di consueto devono spostare un convoglio con 20 vagoni da una rotaia all’altra. Will però per errore aggancia dei vagono in più e comunica subito l’accaduto al centro di controllo. Qust’ultimo facendo dei calcoli veloci si accerta del fatto che non si tratta di un problema in quanto il treno riuscirà a fermarsi comunque.

Nel frattempo per permettere ad una scolaresca in treno di passare, deve essere spostato anche un altro convoglio che trasporta gasolio ed altri materiali tossici come il fenolo, un liquido altamente infiammabile. Dewey, l’uomo che si occupa del convoglio, per errore scende dal treno e sbaglia ad azionare il freno, infatti, mentre cercherà di rientrare in cabina non ci riuscirà in quanto il treno ha già assunto troppa velocità. Il treno con contenuto infiammabile e il convoglio guidato da Will e Barnes rischiano di collidere per questo motivo dalla centrale informano i due uomini del problema incitandoli a spostarsi il prima possibile.

A causa dei vagoni in più le cose non vanno come previsto e i due uomini capiscono subito che la situazione è davvero tragica perciò è indispensabile trovare una soluzione per evitare una catastrofe di proporzioni enormi. Inizialmente dato che il convoglio sta attraversando delle campagne si pensa di farlo deragliare prima di raggiungere la città. Il proprietario però si rifiuta di procedere a questa operazione perciò Willi e Frank decidono di prendere in mano la situazione nel momento in cui vedono il treno arrivare.

Vogliono infatti attaccare i due treni, e frenare con quello che guidano loro in modo da fermarlo. la città nel frattempo è stata evacuata dato che la notizia si è subito diffusa a causa dei giornali. Una missione si soccorso guidata da Jubbs un marines amico di Frank è malamente fallita perciò l’unica soluzione è quella di lasciar fare ai due operai. Dal centro però non sono d’accordo e minacciano gli uomini di licenziamento. Dopo alcune manovre altamente pericolose i due uomini insieme a Ned riescono a bloccare i convogli e vengono considerati gli eroi della situazione. Will riuscirà così a riunirsi alla sua famiglia, Frank riuscirà ad andare in pensione con tutti i benefici desiderati e il povero Dewey responsabile dell’accaduto sarà licenziato.

Video, il trailer del film “Unstoppable fuori controllo”





