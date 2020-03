Un’ultima occasione d’amore/ Su Rai 2 il film con Rebecca Romjin

Un’ultima occasione d’amore va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Hallmark Channel con la regia che è stata affidata a Martin Wood mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di John Tinker, Neal H. Dobrofsky e Tippi Dobrofsky. Il montaggio di questo film stato realizzato da Brad Rines mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Hamish Thompson. Nel cast sono presenti tra gli altri Rebecca Romjin, Jerry O’Connell, Bruce Davison, David Julian Hirsh e Jocelyn Hudon.

Un’ultima occasione d’amore, la trama del film

Ecco la trama di Un’ultima occasione d’amore. Nella città di New York vive e lavora una donna di nome Lindsay la quale si occupa di una rivista dedicata al mondo dell’arte. Lei è una donna che ama tantissimo l’arte ma è anche una inguaribile romantica. Tuttavia la sua quotidianità è anche molto impegnata per via di quelle che sono le esigenze di sua figlia Alexa la quale, tuttavia, è ormai cresciuta e pronta per poter vivere la propria esistenza partendo dalle esperienze che dovrà fare in ambito formativo. Uno dei più grandi rammarichi di Lindsay è quella di non essere riuscita a vivere al meglio un suo grande amore passato che lo ha vista enormemente innamorata e soprattutto costretta a dover fare i conti con incredibile e cocente delusione d’amore. Questa esperienza la donna l’ha vissuta durante gli anni trascorsi a Parigi in cui studiava arte presso la prestigiosa Università della Sorbona. Ora dovrà fare ritorno a Parigi ha quasi una distanza di 20 anni dall’ultima volta in quanto deve accompagnare sua figlia che vuole ugualmente iscriversi alla stessa università per percorrere gli stessi passi formativi della madre anche perché lei stessa è una grande appassionata di arte in tutte le sue declinazioni. Per ironia della sorte Lindsay e sua figlia Alexa una volta arrivati nella città francese si renderanno conto che l’albergo presso il quale soggiornano è gestito proprio da Jack ossia quello che era stato il suo grande amore della gioventù. I due quindi si ritroveranno a rivivere quell’esperienza avuta a 20 anni prima naturalmente con maggior consapevolezza di quello che vogliono e soprattutto che la vita sta offrendo loro. Dopo un momento iniziale in cui c’è un certo risentimento da parte della donna, lei si renderà conto di come questa possa essere la sua ultima occasione per poter sperare di essere finalmente felice. Anche lo stesso Jack si renderà conto tutto sommato di essere ancora innamorato di lei per cui il loro sembra essere un grande amore destinato a durare per sempre.



