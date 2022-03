Uomin e Donne: Arianna Cirrincione, morta nonna Olga/ Il commovente saluto: “Sei stata mia roccia”

Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, è stata colpita da un grave lutto: la nonna Olga è morta nelle scorse ore. Ad annunciarlo è stata proprio la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha voluto salutarla con un commovente post pubblicato su Instagram, con a corredo una fotografia in cui tiene la sua mano ed una in cui brindano felici a tavola.

“Questo Covid maledetto ci ha levato così tanti abbracci, così tante carezze”, con queste parole inizia il messaggio. Una premessa che la influencer di Genova ha ritenuto doverosa, dato che in questi anni di pandemia ha potuto incontrare soltanto in poche occasioni l’amata nonna, tra quarantene e precauzioni. “Ma i nostri sorrisi, le nostre chiacchiere, i nostri ricordi, i nostri bicchieroni di vino quelli no, nessuno potrà mai toglierceli”, ha aggiunto. E conclude: “Sono stata così fortunata ad averti, spero di averti trasmesso almeno un quarto di tutto l’amore che tu hai trasmesso a me. Sei stata la mia roccia e ti prometto che adesso io sarò la tua. Sei la stella più bella di tutte. Ciao nonna”.

Arianna Cirrincione, morta nonna Olga: il post di addio su Instagram

Il post di Arianna Cirrincione per la nonna Olga, morta qualche giorno fa, ha commosso tutti. Andrea Cerioli sta cercando di starle accanto in questo momento difficile. “Ciao Olga”, questo il breve messaggio con a corredo un cuore rosso pubblicato su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne per salutare anch’egli l’amata parente della fidanzata. Tra i commenti, inoltre, in tanti hanno voluto mostrare la propria vicinanza alla influencer di Genova: tra questi molti volti noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio Teresa Langella, Angela Caloisi, Natalia Paragoni e Claudia Dionigi.

Soltanto qualche giorno l’amata coppia, nata proprio nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi, era stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per raccontare come la loro storia d’amore stesse procedendo a gonfie vele. Adesso i due sono costretti a vivere un altro momento difficile a causa della scomparsa della nonna di lei.

