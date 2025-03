Uomini d’amianto contro l’inferno, film su Rete 4 diretto da Andrew McLaglen

Domenica 2 marzo 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 14:10, il film d’avventura Uomini d’amianto contro l’inferno. La pellicola è prodotta da Robert Arthur e distribuita da Universal, con la regia di Andrew V. McLaglen. Nato a Londra il 28 luglio 1920 e scomparso il 30 agosto 2014, McLaglen ha diretto opere celebri come Il ritorno dal fiume Kwai, Sahara e L’Oca Selvaggia colpisce ancora.

Il cast di Uomini d’amianto contro l’inferno include attori di grande prestigio, tra cui John Wayne, che ha ricevuto il suo unico Oscar come migliore attore protagonista nel 1970 per Il Grinta. Wayne è noto per il suo iconico cappello da cowboy, un simbolo del suo legame con il genere western che inizia nel 1939 con Ombre Rosse del grande John Ford. Oltre alla sua carriera di attore, ha anche diretto film come I berretti verdi e La battaglia di Alamo.

La protagonista femminile di Uomini d’amianto contro l’inferno è Katharine Ross, famosa per il suo ruolo di Elaine Robinson ne Il Laureato, che le ha fruttato una nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista. Il cast è completato da Jin Hutton, Barbara Stuard e Bruce Cabot.

La trama del film Uomini d’amianto contro l’inferno: pompieri in condizioni estreme

In Uomini d’amianto contro l’inferno, Chance Buckman è il titolare di un’azienda specializzata nello spegnimento degli incendi nei pozzi petroliferi. Un giorno, mentre svolge una delle sue operazioni, subisce gravi ferite.

Il suo amico avvisa la moglie, con la quale non è più in relazione da qualche anno, poiché la donna non riusciva a tollerare il rischio quotidiano legato al lavoro del marito. Anche la figlia Tish viene informata dell’incidente.

Greg, un giovane collaboratore di Chance, si occupa della situazione. Tra i due giovani nasce subito un sentimento amoroso e, in breve tempo, si sposano. Chance accoglie la notizia con grande felicità, ritenendo Greg un ragazzo di valore e adatto per sua figlia.

Tuttavia, la madre di Tish non è d’accordo con il matrimonio, temendo che la figlia possa soffrire a causa della vita pericolosa del marito, come era accaduto a lei con il padre. Tish, parlando con la madre, riesce a farle capire che il lavoro di Greg comporta rischi simili a quelli di molte altre professioni, dissipando così le sue preoccupazioni.

La giovane riesce a riunire i suoi genitori: Chance decide di lasciare l’azienda, ritirandosi dal lavoro e cedendo tutto a Greg, che prosegue l’attività da solo. Un giorno, si presenta una difficoltà e Greg è costretto a chiedere aiuto a Chance per risolvere il problema.

Le due mogli, preoccupate, seguono i loro mariti, che, nonostante il supporto dell’esercito, devono affrontare alcuni gruppi di partigiani che appiccano incendi ai pozzi, complicando ulteriormente la situazione. Alla fine, i due uomini riescono a contenere il pericolo, e questa collaborazione rafforza ulteriormente il loro legame.