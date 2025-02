Uomini d’amianto contro l’inferno, film su Rete 4 di Andrew V. McLaglen

Mercoledì 5 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film dal titolo Uomini d’amianto contro l’inferno. Questo progetto cinematografico d’avventura è datato 1968 ed è diretto dal noto film maker Andrew V. McLaglen, celebre per i suoi numerosi lavori di genere bellico e western, come I 4 dell’Oca selvaggia (1978) e L’oca selvaggia colpisce ancora (1980). La colonna sonora è stata invece realizzata da Leonard Rosenman, compositore statunitense noto per avere composto le musiche di film quali RoboCop 2, L’altra faccia del pianeta delle scimmie, Il Signore degli Anelli e Gioventù bruciata.

Heather Parisi, replica ‘velenosa’ a Guillermo Mariotto/ “Ci lanciarono un cetriolo, ma non era per me…”

Nei panni del tecnico Chance Buckman, la star di Hollywood John Wayne, volto di numerosi lungometraggi western e vincitore di un Premio Oscar per Il Grinta (1969).

La sua ex moglie Madelyn è invece interpretata dalla splendida Vera Miles, attrice che aveva già condiviso il set con Wayne in Liberty Valance (1962).

Nel cast del film Uomini d’amianto contro l’inferno anche Katharine Ross, Jim Hutton, Bruce Cabot e Jay C. Flippen.

Chi sono Raimondo e Tanina di Uomini e Donne/ Confronto in studio: "Lui è molto audace"

La trama del film Uomini d’amianto contro l’inferno: la pericolosa vita degli “hellfighters”

Uomini d’amianto contro l’inferno segue le avventure di un uomo di nome Chance Buckman (John Wayne) che gestisce un’azienda che si occupa di monitorare eventuali incendi che possono scoppiare nei pozzi petroliferi, spegnendoli.

Durante il suo lavoro, Buckman viene ferito in modo grave, così la sua ex moglie, Madelyn (Vera Miles), e la loro figlia Tish (Katharine Ross), vengono avvisate dell’accaduto.

Il protagonista chiede ad un giovane ragazzo che lavora per lui, Greg (Jim Hutton), di accompagnarle durante il viaggio e, giorno dopo giorno, i due giovani si innamorano.

Nonostante il protagonista sia lieto di questa unione, la sua ex moglie non è dello stesso parere, poiché teme che sua figlia possa fare la sua stessa fine, finendo nel dimenticatoio a causa del lavoro che Greg svolge.

Chi è Giorgia Palmas e carriera televisiva/ Il boom a Striscia la Notizia e la vittoria all'Isola dei famosi

Tish, però, è sicura di voler sposare il ragazzo e, di fronte al loro grande amore, anche Buckman e Madelyn scoprono che in realtà anche i loro sentimenti sono ancora vivi.

Il protagonista decide, quindi, di cambiare vita e di lasciarsi alle spalle la sua professione, cedendo la guida dell’azienda al genero.

Greg, però, si trova inaspettatamente di fronte ad una difficoltà che non sa come gestire, così Buckman corre in suo aiuto, mentre le rispettive mogli attendono in ansia che tornino a casa sani e salvi.