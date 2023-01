Uomini d’amianto contro l’inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Uomini d’amianto contro l’inferno, film di Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

Uomini d’amianto contro l’inferno va in onda oggi, giovedì 19 gennaio, a partire dalle ore 16.25 su Rete 4. La pellicola americana girata nel 1968, vede come protagonista l’affascinante star statunitense dei film western, John Wayne: l’attore ha vestito più volte durante la sua carriera i panni dell’eroe integerrimo, rude ma gentile, ed è considerato una vera e propria leggenda del cinema.

La regia di Uomini d’amianto contro l’inferno è nelle mani di Andrew V. McLaglen, direttore di numerosi film del genere come La via del West o La donna del West e di molteplici serie tv di successo come Perry Mason. Sicuramente da ricordare la firma per le musiche del brillante compositore Leonard Rosenman, autore delle colonne sonore di grandi pilastri del cinema come Robocop 2, Il Signore degli anelli e L’altra faccia del pianeta delle scimmie.

Uomini d’amianto contro l’inferno, la trama del film

Leggiamo la trama di Uomini d’amianto contro l’inferno. John Wayne interpreta Chance Buckman, titolare di una società impegnata nello spegnimento di pozzi petroliferi. Durante una di queste operazioni Buckman rimane gravemente ferito e per questo incarica il suo più fidato collaboratore, Greg Parker, di avvisare la moglie, con cui lui non poteva essere in contatto proprio a causa del lavoro così pericoloso.

É in questa occasione che Greg conosce la figlia del suo capo, Tish, e i due giovani si innamorano immediatamente, decidendo di sposarsi. I ragazzi hanno da subito la benedizione di Buckman, ma non della madre della ragazza, preoccupata che la figlia abbia il suo stesso destino e debba vivere in solitudine lontano dal marito. É proprio la giovane a smentire le paure della madre e ben presto l’amore della nuova giovane coppia porta anche alla riconciliazione dei due genitori. Chance decide così di lasciare il lavoro per stare con la moglie e lascia le redini della società al genero.

Presto però è costretto a ritornare sul campo a causa di una difficoltà riscontrata in uno dei pozzi petroliferi del Venezuela. Nonostante le numerose difficoltà riescono a spegnare gli incendi e vivere felici con le loro famiglie. La pellicola è stata girata tra il Texas e il Wyoming e nonostante la lingua originale fosse l’inglese ha riscosso così tanto successo da essere doppiata in numerose lingue.

Anche in Italia arrivò nei primi anni settanta e divenne subito un grande successo, proprio perché all’epoca i film d’avventura andavano per la maggiore. Nel film la moglie del protagonista è interpretata da Vera Miles, attrice con cui Wayne aveva già lavorato diverse volte: dapprima diretti da John Ford in Sentieri selvaggi del 1956, poi sempre con lo stesso regista nel 1962 nel western L’uomo che uccise Liberty Valance e infine nel 1968 per il film Berretti Verdi, anche se in quest’ultimo caso le scene in cui partecipa la Miles furono tagliate.

