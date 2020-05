Uomini d’amianto contro l’inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne (4 maggio)

Pubblicità

Uomini d’amianto contro l’inferno va in onda oggi, 4 maggio, su Rete 4 dalle ore 16:40. Il film è uscito durante l’anno 1968 ed appartiene al genere azione/drammatico. Il regista di questa pellicola è Andrew V. McLagen mentre la sceneggiatura è stata curata da Clair Huffaker. Il cast del film contiene molti volti noti della storia del cinema di Hollywood come ad esempio John Wayne, che veste i panni del protagonista, Vera Miles, Jim Hutton e Katharine Ross. Le musiche del film sono state realizzate da Leonard Rossenman mentre la fotografia è stata curata da William H. Clothier.

Uomini d’amianto contro l’inferno, la trama del film

Ecco la trama di Uomini d’amianto contro l’inferno. Gli Hellfighters sono un gruppo di tecnici altamente specializzati nello spegnimento di incendi. In particolar modo, questo gruppo di valorosi uomini si occupa di spegnere quelli che sono gli incendi che scoppiano nei pozzi di petrolio. A capo di questo gruppo c’è un carismatico capo, di nome Chance Buckman, un uomo rude e dai modi forti che però compie alla perfezione il proprio lavoro. Buckman vuole ormai uscire dal giro, in quanto pensa che questo lavoro sia diventato troppo rischioso per lui e vuole finalmente concedersi un po’ di riposo dopo anni ed anni di battaglie tra le fiamme. Difatti, l’uomo decide di occuparsi solo delle faccende economiche, ma purtroppo il riposo per lui non è un risultato garantito. Succede un grosso guaio in Venezuela, dove ben 5 pozzi di petrolio vanno a fuoco in una zona molto delicata per gli equilibri politici del paese. Difatti, la zona dei pozzi di petrolio viene costantemente attaccata dai ribelli della zona che vogliono rovesciare l’attuale governo. In questo contesto così difficile, Buckman indosserà di nuovo i panni dell’hellfighter e guiderà i propri uomini in un’avventura indimenticabile. Allo stesso tempo, il valoroso comandante dovrà conquistare la sua ex moglie, l’amore della sua vita per la quale prova importanti sentimenti.



