Uomini d’amianto contro l’inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Uomini d’amianto contro l’inferno, film di Rete 4 diretto da Andrew Victor McLagen

Uomini d’amianto contro l’inferno va in onda oggi, 10 marzo, dalle ore 16:30 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 1968 e appartiene ai generi cinematografici drammatico e avventura.

Il regista di questo film risulta essere Andrew Victor McLagen mentre la sceneggiatura del film è stata scritta da Clair Huffaker. All’interno del cast del film invece, ci sono diversi attori davvero molto famosi che hanno fatto la storia di Hollywood come John Wayne, Vera Miles, Katharine Ross, Jim Hutton, Bruce Cabol e Jay C. Flippen. Le musiche del film sono state realizzate da Leonard Rosenman mentre la fotografia è stata curata da William H. Cloithier.

Uomini d’amianto contro l’inferno, la trama del film: spegnere il fuoco

In Uomini d’amianto contro l’inferno un gruppo di uomini coraggiosi ha solo uno scopo nella vita: quello di spegnere fuochi nei pozzi petroliferi di tutto il mondo. Per questa ragione, questo gruppo di uomini viene chiamato HellFighters, letteralmente i combattenti dell’inferno. Per loro combattere il fuoco è un lavoro normale e riescono sempre a svolgere ogni operazione nel migliore dei modi. Uno di loro, ad un certo punto, quasi improvvisamente, decide di ritirarsi.

Si tratta di Buckman, un tecnico bravo e un uomo valoroso. Anzi, forse Buckman è il più talentuoso della squadra di Hellfighters. Tuttavia, ormai ha preso la sua decisione e non vuole più tirarsi indietro. D’altronde, dopo tanti anni di adrenalina, Buckman vuole godersi un po’ di riposo e lasciarsi ad amministare la pecunia accumulata nel tempo. Mentre lui si ritira, suo genero, chiamato Parker, prende in mano la squadra e decide di guidarli nelle nuove operazioni anti-incendio.

Tuttavia, proprio quando sembra che tutto sia andato per il meglio, accade l’impossibile. Alcuni pozzi petroliferi in Sud America vengono presi di mira da un gruppo di ribelli. Parker è in pericolo così come tutti gli Hellfighters. Come faranno a sopravvivere a incendi incredibilmente grandi? Solo Buckman grazie al suo intervento potrà risolvere la situazione e salvare la vita ai suoi amici e colleghi di vecchia data.



