Uomini e cobra/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas e Henry Fonda (oggi, 10 dicembre)

Uomini e cobra andrà in onda oggi, 10 dicembre 2020, sulla rete Mediaset di Rete 4 a partire dalle 16,40. Si tratta di una pellicola del 1970 prodotta da Joseph L. Mankiewicz, un veterano del genere, da ricordare per ‘Improvvisamente l’estate scorsa (Suddenly, Last Summer)’ e ‘Cleopatra’. Regista di ‘Uomini e cobra’ è lo stesso produttore, un lavoro sul quale Joseph L. Mankiewicz ha puntato tanto della sua credibilità come cineasta, ben ripagata dal successo di questa e altre pellicole tra le quali non possimo dimenticare ‘Improvvisamente l’estate scorsa (Suddenly, Last Summer)’ dirigendo la grande Liz Taylor assieme a Montgomery Clift e Katharine Hepburn, una triade incredibile per un film che ha ricevuto Nomination ad Oscar e Golden Globe. Dello stesso regista anche ‘King: una testimonianza filmata da Montgomery a Memphis (King: A Filmed Record… Montgomery to Memphis)’ diretto a quattro mani con Sindey Lumet, importante documentario sui grandi attori di Hollywood, da Paul Newman a Ben Gazzara, da Chalton Heston a Harry Belafonte, Sidney Poitier, Walter Matthau, insomma il gotha degli attori maschili dell’epopea dorata.

Protagonista di ‘Uomini e cobra’ Kirk Douglas assieme a Henry Fonda e se per il primo il genere Western è abbastanza occasionale, per Fonda, ricordandolo in ‘C’era una volta il West’ o ‘Posta grossa a Dodge City (A Big Hand for the Little Lady)’, ‘L’ultima frontiera (The Last of the Cowboys)’, non fu inusuale vestire gli stivali da cowboy e puntare Colt e Winchester su buoni e cattivi, con o senza la stella di sceriffo. Douglas però va ricordato per la sua tripla Nomination all’Oscar con ‘Il grande campione (Champion)’, ‘Il bruto e la bella (The Bad and the Beautiful)’ e ‘Brama di vivere (Lust for Life)’ di Vincent Minnelli, biografico sulla vita del celebre pittore Van Gogh, parte che avrebbe meritato un Oscar per il padre di Michael, statuetta arrivata solamente alla Carriera, non prima, che peccato.

Uomini e cobra, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Uomini e cobra. 500.000 dollari sono una bella cifra ed è l’ammontare di una rapina eseguita da Paris Pitman e dai suoi complici, tutti uccisi dallo stesso Pitman prima di dividere equamente il bottino. Le leggi dell’Arizona sono spietate e spesso prevedono risoluzioni spietate, come questa. Pitman viene arrestato dopo aver nascosto la refurtiva in una fossa piena di serpenti a sonagli, velenosi e mortali, ma dietro le sbarre il bottino non serve nè a lui nè ad altri.

Pitman è quindi condannato ai lavori forzati, aggredito spesso dagli altri detenuti che vogliono il bottino una volta liberi. Arriva però come nuovo direttore l’ex sceriffo Woodward W. Lopeman, più umano, il quale intraprende una politica di carcere meno duro, cosa che consente a Pitman di organizzare una rivolta arruolando complici che, liberi dalle sbarre come lui, trovino il bottino, complici che a loro volta saranno di nuovo uccisi. Ma la legge del West è come i serpenti a sonagli, il veleno è ovunque e per Pitman non sarà facile uscirne indenne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA