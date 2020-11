Uomini e cobra/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas e Henry Fonda (oggi, 27 novembre)

Uomini e cobra va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 16:10. Si tratta di una pellicola americana cinematografiche con la regia firmata da Joseph L. Mankiewicz mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Robert Benton e David Newman. Il montaggio è stato eseguito Gene Milford, le musiche della colonna sonora sono state composte da Charles Strouse, la scenografia è stata ideata da Edward Carrere mentre nel cast sono presenti tra gli altri Kirk Douglas, Henry Fonda, Hume Cronyn, John Randolph, Warren Oates e Burgess Meredith.

Uomini e cobra, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Uomini e cobra. Ci troviamo nell’anno 1883 nello stato americano dell’Arizona dove da poco un uomo si è reso protagonista insieme ai complici di una sanguinosa rapina che gli ha permesso di mettere le mani su una refurtiva di ben 500.000 dollari. Visto l’enorme quantitativo di denaro tra i vari malviventi inizia una vera e propria lotta per poter trattenere tutto il bottino per sempre. Ad avere la meglio è un uomo di nome Paris il quale, dopo aver eliminato tutti i complici, decide di nascondere quell’immensa somma di denaro in una fossa dove sono presenti tantissimi serpenti a sonagli. Dopo aver messo al sicuro i dollari viene arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in carcere. Infatti l’uomo è stato riconosciuto all’interno di un bordello dalla sua vittima e viene condannato ai lavori forzati per la sua intera esistenza. Naturalmente c’è grande attenzione e interesse nei confronti della refurtiva per cui viene trasferito in un carcere dove quotidianamente viene aggredito da altri detenuti che evidentemente vogliono mettere le mani su quel bottino che nessuno riesce più a ritrovare.

Poco alla volta le cose all’interno del carcere iniziano ad andare per il meglio anche perché l’uomo riesce a stringere amicizia con altri detenuti. La situazione si fa ancora più agevole dopo la morte del direttore che viene ucciso da un carcerato e l’arrivo di una nuova figura che si dimostra molto più malleabile e soprattutto meno dura nel sottoporre i detenuti ai lavori forzati. Questa predisposizione a vcredere di poter rieducare alla società i vari detenuti, sarà una grave mancanza da parte del direttore che viene sfruttata al meglio da Paris il quale riesce ad organizzare una vera rivolta per uscire di carcere e finalmente poter recuperare il suo bottino. Ancora una volta Paris si dimostrerà estremamente abile nell’uccidere i suoi complici in maniera tale da poter ritornare nel luogo dove aveva nascosto i soldi e finalmente godersi la vita magari lontano dagli Stati Uniti d’America dove viene visto come un pericoloso malvivente assolutamente da catturare e rinchiudere.

