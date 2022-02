Uomini e cobra/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas e Henry Fonda

Uomini e cobra, film di Rete 4 diretto da Joseph Leo Mankiewicz

Uomini e cobra va in onda oggi, 22 febbraio, nel pomeriggio precisamente alle ore 16:15 su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici western e azione e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1970.

Il regista di questo film risulta essere Joseph Leo Mankiewicz mentre la sceneggiatura è stata scritta da Robert Banton e Danny Newman. All’interno del cast del film ci sono attori che hanno fatto la storia di Hollywood come Kirk Douglas, Henry Fonda, Hume Croynn, John Randolph, Warren Oates, Lee Grant, Burgess Meredith e Bert Freed. Le musiche di questo film sono state realizzate da Charles Strouse mentre la fotografia è stata curata dal direttore Harry Stradling Junior.

Uomini e cobra, la trama del film: un fuorilegge incallito

Leggiamo la trama di Uomini e cobra. Nel 1883, l’Arizona era un posto arido e selvaggio, dominato da banditi sanguinari che non si fermavano dinanzi a niente per portare a termine una rapina. Lo sa molto bene Paris Pitman, fuorilegge incallito che dopo una rapina andata a buon fine decide di eliminare tutti i suoi complici e nascondere la refurtiva guadagnata in modo disonesto. Si tratta di una somma molto alta, che ammonta a circa 500.000 mila dollari. Paris sa che se riuscirà a portare a segno questo colpo, finalmente potrà cambiare vita e godersi le agiatezza che solo la ricchezza può donare. Tuttavia, prima che possa recuperare il sogno e fuggire finalmente dall’Arizona, viene arrestato. Difatti, viene riconosciuto in un bordello e intrappolato immediatamente dalle autorità. Per questa ragione, Pitman viene sottoposto a processo e viene condannato ai lavori forzati. In carcere poi, deve subire vessazioni di ogni genere.

Sono davvero tanti coloro che sono venuti a sapere del colpo andato a segno di Pitman e vogliono sapere dove ha nascosto la refurtiva. Il fuorilegge comunque, non rivela il suo segreto a nessuno e per resistere alla vita da detenuto, decide di stringere alcune amicizie con altri criminali. Qui la sua vita inizierà a cambiare. La svolta per lui arriva quando il direttore del carcere viene sostituito dopo essere stato ucciso da un carcerato. Il nuovo direttore, Lopeman, è un uomo bonario che decide di voler iniziare un programma per rieducare i detenuti e farli adattare di nuovo alla vita sociale. Pitman vede quest’occasione per ingraziarsi sempre più detenuti, utilizzando poi i suoi nuovi complici per riuscire a fuggire e giungere alla tanto agognata somma. Ma riuscirà l’uomo a ottenere ciò che ha rubato? A volte il destino può fare degli scherzi di cattivo gusto e i più buoni alla fine vengono sempre premiati.

