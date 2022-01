Uomini e Cobra/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas

Uomini e Cobra, film di Rete 4 diretto da Joseph Mankiewicz

Uomini e Cobra verrà trasmesso nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio, alle 16.15, da Rete 4, per gli amanti dei western e delle interpretazioni di grandissimi attori. Si tratta di un film degli anni settanta, uscito negli Stati Uniti con il titolo There Was a Crooked Man. Diretto dal conosciuto ed apprezzato Joseph Mankiewicz, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di origini polacche, vincitore di ben quattro premo Oscar, ha come protagonista l’altrettanto apprezzato Kirk Douglas. Kirk, attore di fama mondiale, Oscar onorario nel 1996, padre di Michael, è stato inserito dall’American Film Institute al 17esimo posto fra le star più importanti della storia del cinema degli Stati Uniti. Ma non solo Douglas fra i nomi rinomati di questo cast ma anche Henry Fonda attore statunitense sulla cresta dell’onda per oltre cinque decenni, padre di personaggi del calibro di Jane e Peter Fonda.

Uomini e Cobra, la trama del film: la storia di un rapinatore

Uomini e Cobra è ambientato nell’Arizona più dura del 1883, con protagonista il rapinatore Paris Pitman, interpretato da Douglas. Dopo una sanguinosa rapina Pitman nasconde la refurtiva in una fossa piena di serpenti a sonagli, ma, prima di poterne usufruire, verrà arrestato a portato in un carcere durissimo.

Qui inizierà i lavori forzati e si farà diversi amici fra i compagni di cella. Dopo aver organizzato con questi una violenta rivolta riuscirà a scappare dal carcere, arrivando a riprendere le borse con l’importante bottino; verrà morso però da un serpente nascosto in una borsa e morirà, lasciando Loperman, ex sceriffo e direttore della prigione, a godersi di tutti quei soldi nel lontano Messico.

