Uomini e Donne 2023, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua attaccati: “Flirt da tv”/ “Lei ha deciso…”

Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua di Uomini e Donne 2023 attaccati: ecco perché

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne 2023 tornano sotto attacco. I due protagonisti del dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi sono finiti nel mirino di Veronica Ursida, che non ha risparmiato un attacco ai due volti del programma Mediaset. La relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza infatti è stata criticata dall’ex dama di Uomini e Donne, che si è scagliata duramente contro la relazione tra i due.

Questa la critica mossa da Ursida verso Vicinanza e Roberta di Padua di Uomini e Donne 2023: “E’ stato solo un flirt televisivo. Secondo me Roberta ha lasciato il parterre sperando che Maria le offrisse il trono. Con Roberta siamo state acerrime nemiche quando eravamo in trasmissione, non siamo mai andate d’accordo e penso che la situazione non potrà mai cambiare. Abbiamo caratteri e comportamenti completamente differenti” le sue parole in una intervista concessa a SuperGuida TV. Stando alle recenti indiscrezioni, Roberta Di Padua avrebbe infatti deciso di lasciare Uomini e Donne 2023 dopo aver terminato la frequentazione con Alessandro Vicinanza, lasciando di sasso molti dei fan della coppia.

Cosa è accaduto tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: il recente scontro

Di recente Roberta Di Padua a Uomini e Donne 2023 ha raccontato alcune verità su Alessandro Vicinanza. Mentre Alessandro e Ida Platano erano fuori dal programma della De Filippi, lui aveva iniziato a mettere in pratica delle “mosse social” che la tiravano in ballo. “Quando loro stavano fuori sono successe tante cose che non mi convincevano. Mi sentivo come se ci fosse un filo che mi legava (a lui, ndr). Mi arrivavano segnali ogni tanto. Lui pubblicava il mio profumo, e anche Ida Platano. Io ero allibita, lui lo sapeva che era il mio profumo. Fece un’intervista per il magazine e lui menzionò quello. Non ho mai potuto dire queste cose, le dicevo alla redazione” ha confessato Roberta Di Padua sul volto di Uomini e Donne 2023.

Alessandro Vicinanza, riapparso a Uomini e Donne 2023 prima della sosta natalizia del dating show, ha così provato a smentire le voci: “Non era un collegamento con te, piaceva anche a me quel profumo”. “Ma tu l’hai confermato, hai detto che lo hai comprato apposta quel profumo e ogni volta che lo indossavi pensavi a me. Poi mi chiedesti “Quando hai fatto la sfilata con quella canzone hai pensato a me?” e io ho detto certo. Non mi nascondo. Poi metteva le canzoni che piacciono a me, solo una casualità? Mi guardava le storie con il profilo della mamma” le verità di Vicinanza in replica a Roberta Di Padua.













