Uomini e donne 2025, già scelti quattro nuovi tronisti per la prossima edizione: "Due arriveranno da Temptation"

Uomini e donne ricarica le pile per tornare più in forma che mai. Il programma condotto da Maria De Filippi e in onda nel pomeridiano di Canale Cinque sta però prendendo forma e nei prossimi mesi lo ritroveremo con un cast ricco di nomi interessanti, sia per gli uomini che per le donne. Il giovane esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha avanzato qualche nome negli ultimi tempi, rivelando alcuni dei protagonisti che sarebbero già stati scelti di recente dalla produzione della Fascino.

Nel dettaglio si tratterebbe di due tronisti sconosciuti che sarebbero già stati selezionati, mentre due potrebbero arrivare direttamente da Temptation Island di Filippo Bisciglia, che è attualmente in onda e che come al solito fornirà tanta carne per la macelleria di Canale Cinque. Pugnaloni ha svelato inoltre che i due concorrenti già scelti sarebbero un giovane di 27 anni e una ragazza di 24, vedremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Quando comincia Uomini e donne 2025

Lorenzo Pugnaloni ha svelato sul proprio sito alcuni dettagli riguardo ai concorrenti che sarebbero già stati scelti per Uomini e donne 2025, in attesa delle conferme ufficiali:

“2 tronisti sconosciuti sarebbero già stati scelti. Come già anticipavo, gli altri 2 potrebbero essere noti/teletrasportati direttamente dal trono di Filippo Bisciglia. Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27″ si legge riguardo al programma di Canale Cinque Uomini e donne. Ma quando ripartirà il dating show di Mediaset? Come vuole la tradizione, il format sarà nuovamente in tv a partire da settembre, dopo la grande ondata di ascolti dell’edizione da poco conclusa che ha visto Gianmarco Steri grande protagonista dello show. Vedremo se i telespettatori si affezioneranno anche alle prossime vicende del format campione di ascolti.

