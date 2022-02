Uomini e Donne/ Affondo su Armando Incarnato: parla la corteggiatrice Denise

Uomini e Donne, anticipazioni e news 5 febbraio

Denise Mingiano, corteggiatrice di Matteo Ranieri che ha attirato l’attenzione di Armando Incarnato che ha provato più volte a parlarle scatenando la dura reazione di Matteo Ranieri con cui ha discusso duramente in studio, in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, si scaglia contro il cavaliere napoletano. Denise ha spiegato di aver parlato con Armando avendolo sempre considerato un “uomo vero”, ma di essere stato deluso da un suo atteggiamento.

“Ho trovato che abba avuto una caduta di stile quando ha sottolineato, riferendosi a me, qualcosa che in realtà non c’era. Averlo ascoltato, averci parlato non vuol dire per forza ricambiare un interesse. Non credo mi fermerò più a parlare con Armando, perché Matteo ci è rimasto male, ma se non ci fosse rimasto così avrei continuato a scambiare chiacchiere con lui perché non penso ci sia nulla di male”, ha spiegato la corteggiatrice.

Uomini e Donne: Denise e le parole per Matteo Ranieri

Nel corso della sua lunga intervista, Denise Mingiano ha parlato anche di Matteo Ranieri e della loro conoscenza. La corteggiatrice spiega di voler conquistare il cuore del tronista spendendo per lui parole ricche di stima. “Mi ha colpito il suo animo gentile, la sua sensibilità. Secondo me sono punti di forza, ciò che mi ha spinta a corteggiarlo con l’intento di portarmelo a casa. Matteo mi dà un senso di grande tranquillità, per me fondamentale. In questo momento se ho dubbi è solo perché non l’ho conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Ma ogni perplessità viene messa in secondo piano quando penso al modo in cui mi sa tranquillizzare […]”, ha spiegato Denise.

Infine, di fronte ad un’eventuale scelta, ha concluso: “Sono certa che, se un giorno sarà il mio fidanzata, potrò fidarmi ciecamente di lui, secondo me vale la pena proseguire. Magari il destino mi ha portata su questa strada perché Matteo potrebbe essere il ragazzo giusto. Colui che sto cerando”.



