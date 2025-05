Agnese De Pasquale vittima di attacchi social dopo Uomini e Donne: “Commenti cattivi”, cos’è successo

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne c’è stato un violento scontro tra Agnese De Pasquale ed il cavaliere Enrico. I due avevano iniziato una conoscenza che sembrava procedere nel migliore dei modi tanto che tra di loro si era instaurata una certa intimità tuttavia il cavaliere a conoscere anche un’altra dama, Marilù con la quale è scattato un bacio. E del bacio non ha detto nulla ad Agnese. Quest’ultima dopo averlo scoperto in studio è sbottata e tra Agnese ed Enrico c’è stata una violenta lite.

E non è tutto perché anche sui social la dama di Uomini e Donne non ha evitato insulti e frecciate al suo ex cavaliere confessando di essersi sentita ferita. Sui social in molti si sono schierati dalla sua parte, altri invece l’hanno attaccata accusandola di essersi comportata come ‘una poco di buono’ solo per essersi concessa dopo pochi appuntamenti con il cavaliere. “Leggo commenti davvero cattivi, di donne che giudicano altre donne, in questo caso me ma non sono la prima e non sarò l’ultima.” ha premesso la dama che subito ha aggiunto: “Lo trovo aberrante, vergogno e trovo ancora più triste che certe frasi misogine arrivino da donne.”

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale si sfoga: “Mai stata facile ne superficiale”

Agnese De Pasquale di Uomini e Donne ha continuato così il suo sfogo: “Non sono mai stata ” facile ” né superficiale ,ma sono stata sempre spontanea. In questo caso ho avuto l’onestà la schiettezza e la sfacciataggine di dire semplicemente le cose come stavano perché non mi sento sporca per aver fatto qualcosa che faceva in quel caso parte di una conoscenza e di una attrazione che mai avrei pensato finisse li.” La dama ha infine aggiunto una domanda provocatoria: “Chiedo a tutte le sante ,vergini e caste donne che mi giudicano se un’ amica vi avesse ,dopo mesi e mesi in cui è sola, confidato che ha iniziato un approccio con un uomo se avrebbero avuto il coraggio di darle della Z… o altri epiteti simili . In quel caso siete le amiche che mai vorrei avere nella vita !!!”

Ha rivolto la stessa domanda anche agli ‘omaccioni’ puritani se avessero fatto le stesse osservazioni ad un uomo ed infine ha concluso amareggiata: “E poi andiamo in piazza con i manifesti per la parità di genere, le stesse donne che scrivono a me e che giudicano ! Ipocrisia allo stato puro . Il mondo non cambierà finché ci sarà questo stigma senza fine.”