Agnese, la dama del trono over di Uomini e Donne, conquista il pubblico con la sua eleganza e il suo carattere deciso: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei, dall’età al lavoro, passando per l’ex marito, i figli e il suo profilo Instagram.

Agnese, 42 anni, è una delle protagoniste più affascinanti del trono over di Uomini e Donne. Originaria di Napoli, è madre di due figli e si è fatta notare per il suo portamento elegante e la sua maturità. Nonostante la sua riservatezza, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei cavalieri del programma.

La sua prima frequentazione è stata con Alessio Pili Stella, un cavaliere noto per le sue relazioni complicate. Dopo un iniziale interesse reciproco, la relazione si è interrotta quando Alessio ha deciso di uscire anche con altre dame, suscitando la delusione di Agnese.

Agnese una dama vera, ecco chi è la protagonista di Uomini e Donne

Nonostante un tentativo di riconciliazione, la scoperta che Alessio aveva trascorso la notte con un’altra dama ha portato Agnese a chiudere definitivamente la relazione. Successivamente, Agnese ha iniziato a frequentare altri cavalieri, tra cui Bilal e Fabrizio. Con Bilal sembrava esserci una buona intesa, ma la relazione non è durata a lungo.

Con Fabrizio, invece, c’era un grande feeling iniziale, ma la gelosia di lui ha portato alla fine della frequentazione. Anche la conoscenza con Ivan si è conclusa dopo che Agnese ha percepito una mancanza di sostegno da parte sua durante una puntata dedicata alle sfilate.

Nonostante queste delusioni, Agnese continua il suo percorso nel programma con determinazione. Ha iniziato a uscire con Damiano e ha accettato il numero di Giovanni, ma la frequentazione si è conclusa prima ancora di iniziare.

Agnese vive a Milano dopo una breve parentesi a Bologna, con lei si suoi due figli Emma Margot e Andrea Mael. La donna lavora come responsabile di una scuola e assistente sociale anche se il suo sogno è diventare direttrice di un carcere. Agnese, infatti, ha un master in criminologia e non nasconde questa sua passione.

Attualmente, Agnese è una delle dame più apprezzate del trono over, grazie alla sua eleganza e al suo modo pacato di affrontare le relazioni.​ Per quanto riguarda la sua presenza sui social, Agnese mantiene un profilo basso. Non ci sono informazioni certe sui suoi profili Instagram o altre piattaforme, il che contribuisce a mantenere un alone di mistero attorno alla sua figura. Questo riserbo potrebbe essere visto come un segno di maturità e discrezione, qualità che il pubblico sembra apprezzare.

Agnese De Pasquale ha anche un profilo Instagram privato, le sue foto, dunque, si possono vedere solo se si segue il profilo. Agnese rappresenta una figura intrigante nel panorama del trono over di Uomini e Donne. La sua eleganza, la sua maturità e il suo approccio pacato alle relazioni la rendono una delle dame più interessanti del programma. Sarà interessante vedere come evolverà il suo percorso e se riuscirà a trovare l’amore che cerca.