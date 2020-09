Uomini e Donne al Grande Fratello Vip/ Fausto Leali non conosce il programma e…

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, gli inquilini cominciano ad organizzare le giornate. In vista della prima serata che passeranno in casa, i vip decidono di divertersi improvvisando una versione inedita di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi continua ad essere molto gettonato nella casa più spiata d’Italia per trascorrere il tempo e divertirsi. Approfittando della presenza di un vero ex tronista in casa come Andrea Zelletta, i vip decidono di trasformare la casa nello studio del dating show di canale 5. Il tutto dovrebbe avvenire stasera, dopo cena. Nel frattempo, i vip decidono i ruoli. Quello più gettonato è quello di Tina Cipollari. Inizialmente si pensa di affidare il ruolo alla contessa Patrizia De Blanck, ma parlando con Dayane Mello e Adua Del Vesco, Maatilde Brandi svela che sarà lei ad interpretare la bionda opinionista. Chi, tuttavia, ha spiazzato tutti è Fausto Leali.

FAUSTO LEALI NON CONOSCE UOMINI E DONNE: I VIP DEL GRANDE FRATELLO INCREDULI

Da anni in onda, Uomini e Donne è uno dei programmi più visti, conosciuti e seguiti della televisione italiana. Nella casa del Grande Fratello Vip 5, però, Fausto Leali ha ammesso di non conoscere la trasmissione. Perplessità tra gli altri inquilini che non riuscivano a credere a quanto detto dal cantante. Fausto Leali, dunque, pur non conoscendo la trasmissione di Maria De Filippi, accetterà di giocare trasformandosi in un tronista o un corteggiatore? Nelle prossime settimane, i vip daranno vita anche ad altri, famosi programmi come Amici e C’è posta per te. Nella casa, dunque, ci sono grandi fan di Maria De Filippi. Molto energici e pieni di idee, i vip stanno già divertendo il pubblico che ora aspetta di vedere la casa trasformata nello studio di Uomini e Donne.



