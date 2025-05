Per la prossima stagione televisiva, Mediaset sta pensando ad una vera e propria rivoluzione per la sua programmazione serale. Circola ormai da qualche giorno la notizia secondo la quale Striscia La Notizia non andrà più in onda tutti i giorni ma si alternerà con un altro programma. L’access di Canale 5 è, dunque, destinato a cambiare, ma chi si alternerà con il Tg satirico e, soprattutto, quali conseguenze avrà questo per il resto della programmazione del canale?

Pare sempre più probabile che sarà La Ruota della Fortuna ad alternarsi con Striscia La Notizia dopo il Tg5. Il che porterebbe Gerry Scotti a dover occupare questa nuova fascia, lasciando di conseguenza la conduzione del quiz preserale di Canale 5, che solitamente è Caduta Libera. Tuttavia, per evitare le conseguenze di un cambio importante come questo, Davide Maggio lancia l’ipotesi che sia invece Uomini e Donne.

Uomini e Donne sostituirà Striscia La Notizia nella serata di Canale 5? Le ipotesi al vaglio

Il format di Maria De Filippi, essendo rodato e di successo, sarebbe una certezza per Canale 5 e potrebbe dare spazio e tempo a Mediaset di sperimentare per ricercare sostituti validi per Striscia La Notizia. Sarebbe sicuramente un’ottima strategia, che lascerebbe Gerry Scotti nel preserale proprio con La ruota della fortuna. Una possibilità, per Uomini e Donne, che resta però remota per il momento, visto che si parla dell’arrivo di un nuovo format per il quale sono in atto dei provini. Bubinoblog annuncia, in particolare che “Pio & Amedeo e Michelle Hunziker & Ilary Blasi hanno registrato un format destinato proprio alle 20.40. – si tratterebbe di – Un game show sulla scia dell’iconico Ok, il prezzo è giusto!” Ad essere provinato è stato anche Alessandro Cattelan con un format prodotto da Fremantle. Nulla, tuttavia, è ancora certo.