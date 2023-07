Uomini e donne, al via le nuove registrazioni TV/ Nel cast anche le coppie Temptation Island!

Uomini e donne, la ripartenza é con i protagonisti di Temptation Island: lo spoiler TV sul rientro TV dalle vacanze

La grande macchina di Maria De Filippi, insieme agli altri protagonisti nel cast di Uomini e donne e non solo, si prepara al ritorno con il via alle nuove registrazioni. La regina di ascolti sulle reti Mediaset, Maria De Filippi, anticipa la partenza delle nuove riprese televisive di Uomini e donne a fine agosto 2023, previste per la stagione del dating show trasmessa a partire dall’11 settembre 2023. E ha quindi il via l’annesso totonomi con tanto di spoiler delle presenze ufficiali, dei protagonisti nel cast di Uomini e donne confermati alle nuove registrazioni TV.

Ma chi presenzierà nel dettaglio alle riprese della nuova stagione del popolare format televisivo, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity? A rivelarlo é, in un’anteprima assoluta, Mondo TV 24. La fonte fornisce lo spoiler della registrazioni di Uomini e donne con la presenza in studio delle coppie di fidanzati concorrenti alla edizione di Temptation Island 2023 corrente, il docu-reality sull’amore e i tradimenti che sta appassionando i fedeli spettatori delle reti Mediaset.

I nuovi tronisti e over di Uomini e donne sono tra i volti uscenti di Temptation Island?

Questo, sulla scia di un’estate bollente, che vede – tra le coppie in crisi e in balia delle seduzioni di tentatori e tentatrici – Federico rifiutare il falò di confronto con la fidanzata Ale, dopo il bacio a tradimento di lei con il tentatore Lollo. Da qui, quindi, prende vita l’ipotesi a prima firma di Il sussidiario.net, di un possibile ingaggio di alcuni protagonisti -tra le coppie di fidanzati e i tentatori uscenti di Temptation island 2023- nel cast della nuova stagione di Uomini e donne. In particolare per il ruolo di tronista al trono classico e quello di new-entry al trono over.

Nel frattempo, intanto, tra i possibili non riconfermati nel cast di Uomini e donne Riccardo Guarnieri rischia la poltrona di cavaliere alla ricerca dell'amore al trono over, sulla scia di un'accesa polemica…











