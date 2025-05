Qualche tempo fa vi avevamo raccontato prima della rottura, poi del possibile riavvicinamento di due protagonisti indiscussi di Uomini e Donne a ridosso del tempo; stiamo parlando di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. Era stato proprio il primo a dare, tra le lacrime, la brutta notizia ai fan. Giorni dopo, però, è arrivata una notizia che ha strappato più di un sorriso ai fan: “Stanno male per la rottura”.

A riportare il malessere di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota per la presunta crisi era stato Alessandro Rosica; una situazione che poteva dunque propiziare un riavvicinamento e, stando agli ultimi rumor che rimbalzano dal web, sembrerebbe proprio che l’aria tra i due stia tornando placida.

La novità di giornata arriva direttamente dal profilo di Deianira Marzano, che con una storia su Instagram, aggiorna i fan della coppia su un risvolto che potrebbe anticipare qualcosa di ben più lieto. Come anticipato, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota avevano smesso di seguirsi sui social; un gesto che era appunto il preludio e una sorta di conferma alla crisi che avrebbero vissuto in queste settimane. Ebbene, a distanza di tempo, il ‘follow’ rimosso sarebbe tornato al suo posto.

Come racconta Deianira Marzano – esperta social – “Alessia ha ricominciato a seguire Aldo”; questa la segnalazione che le arriva da un utente e alla quale appone il suo commento: “Ci stanno riprovando”. Un segnale distensivo che, pur arrivando dal web, nei tempi odierni è comunque sintomatico di qualcosa di positivo tra i due soprattutto in virtù del fatto che l’allontanamento era avvenuto, per l’appunto, anche sui social.