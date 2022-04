Uomini e Donne, Alessandra Di Gianmarco smaschera Armando Incarnato/ “Gli ho detto che partivo…”

Uomini e Donne, Alessandra Di Gianmarco fa illazioni su Armando Incarnato: “Mi ha messo in cattiva luce…”

L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, Alessandra Di Gianmarco ha lanciato un’accusa pesante ad Armando Incarnato. La sua esperienza a Uomini e Donne è durata meno del previsto, complice anche il duo di picche di Diego Tavani. A spingere Diego a chiudere la conoscenza con Alessandra erano state le differenze caratteriali e di stili di vita. Dopo aver chiuso con Diego, Alessandra Di Gianmarco era uscita con Armando Incarnato ma nei suoi confronti ha usato parole molto forti. In un’intervista a piudonna.it, Alessandra ha infatti rivelato: “Sono convinta che Armando sia uscito con me esclusivamente per fare una ripicca a Diego”. Poi ha aggiunto: “Ho pianto tanto quando è finita con Diego. Armando mi ha consolata e mi ha chiesto il numero. Io in un primo momento ho accettato di uscire con lui, ma successivamente ci ho ripensato perché mi piaceva ancora Diego. Armando ci è rimasto malissimo, ma a me non piace perché è un nullafacente”. La dama Alessandra si è poi lasciata convincere anche se la serata con Armando non è andata proprio bene. E’ stata lei stessa a rivelarlo: “In hotel, l’ho trovato molto arrogante, ma alla fine l’ho baciato”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni: Ida Platano come Gemma Galgani, il web...

Alessandra Di Gianmarco ha deciso di partire per le Canarie e per questo ha abbandonato il programma. La dama aveva raccontato questo dettaglio ad Armando e ora Alessandra è convinta che lui però abbia parlato male di lei alla redazione che ora non l’avrebbe richiamata più: “Gli ho detto che per un periodo non ci sarei stata perché partivo per le Canarie. Sono convinta che lui lo ha raccontato alla redazione, volendomi mettere in cattiva luce. Lui durante l’ultima puntata ha detto che io gli avevo fatto capire di voler andare a letto con lui, ma in realtà io lo avevo baciato solo per concludere la serata”. La redazione di Uomini e Donne a suo dire sarebbe stata condizionata dal giudizio di Armando.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 23 aprile: Diego e Aneta vanno via

Alessandra Di Gianmarco e il retroscena hot su Armando Incarnato: “Mi ha messo la mano…”

Alessandra Di Gianmarco ha raccontato un retroscena bollente su Armando Incarnato. La dama di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a Mondo Tv24 e in questa occasione ha rivelato: “Lui dice tanto che il bacio non lo voleva, invece la manina l’ha messa sotto la mia canottiera, questa cosa io non l’ho detta […] Diego è persona buona, lavoratore a differenza di Armando che mi diceva che si faceva campare di rendita, cosa che non esiste! Arrogante anche quando stavamo al ristorante, il cameriere per quanto lo possa conoscere ci vuole sempre una certa compostezza”. Poi ha difeso a spada tratta Alessandro Vicinanza che a suo avviso verrebbe trattato ingiustamente: “Viene sempre un po’ incompreso, lui fa le cose con calma, lo vedo con una ragazza più fresca […] È un bel ragazzo, però non mi sono mai permessa di chiedergli il numero, lo vedo molto leggero come me, si vive le situazioni piano […] L’addio a Ida? Lui aveva le sue motivazioni, non voglio correre, mi piaci però non voglio correre, quello che potrebbe succedere a me, invece lei mi piaci e ti voglio, sono due discorsi diversi”.

Uomini e Donne/ Federica Aversano torna a parlare di Matteo Ranieri e...

Inoltre la 36enne ha fatto sapere che si rispecchia proprio nell’ultimo flirt di Ida Platano: “E’ un bel ragazzo, però non mi sono mai permessa di chiedergli il numero, lo vedo molto leggero come me, si vive le situazioni piano”. Sul percorso fatto nel dating show, invece ha dichiarato: “Bellissimo e anche molto forte, ti aiuta tanto a migliorare, a crescere, la redazione ti fa forza, durante le chiamate ti fa cacciare il carattere, però sono stata un pochino ferma perchè c’erano i bambini che mi guardavano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA