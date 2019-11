Uomini e Donne/ Alessandro Basciano a Giulia: “voglio te” (Trono Classico)

Alessandro Basciano corteggia Giulia Quattrociocche anche a distanza. Il bel corteggiatore romano, giunto a Uomini e Donne dopo essere stato colpito dal video di presentazione di Giulia, sta facendo di tutto per conquistare la fiducia della tronista che, esterna dopo esterna, bacio dopo bacio, sta abbassando le difese fidandosi di lui. Nonostante ci siano state alcune segnalazioni secondo le quali Alessandro, a Roma, continuerebbe a fare il “piacione”, come riporta il Vicolo delle news nelle anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico, Giulia avrebbe deciso di ascoltare solo il proprio cuore. Desiderosa di fare una scelta sentita, di cuore e, soprattutto, senza ripensamenti, la Quattrociocche ha deciso di allontanare la paura di essere presa in giro e seguire le proprie emozione. Con Alessandro, ora, non c’è solo un’attrazione fisica, ma anche qualcosa di più. Sarà, dunque, lui la sua scelta?

UOMINI E DONNE: LA DICHIARAZIONE DI ALESSANDRO A GIULIA QUATTROCIOCCHE

Alessandro Basciano continua ad essere molto presente sui social dove, quotidianamente, pubblica foto e video in cui è con il figlio o con gli amici. Subito dopo l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne in cui Giulia l’ha difeso dagli attacchi di Daniele Schiavon che ha riportato alcune voci che girano su di lui, su Instagram, ha pubblicato una storia con cui ha lanciato un messaggio diretto alla tronista. “Voglio te”, ha scritto scatenando l’entusiasmo dei fans, sicuri che quelle due parole fossero dirette proprio alla Quattrociocche. Alessandro, dunque, non ha alcuna intenzione di arrendersi: il suo obiettivo è riuscire a lasciare lo studio di Uomini e Donne con Giulia. Ci riuscirà? Ad oggi, la tronista ha deciso di concentrarsi su Alessandro e Daniele anche se è uscita con un altro corteggiatore. La scelta, dunque, è davvero vicina? I fans sperano di vederla entro dicembre, prima della consueta sosta natalizia.

