Uomini e Donne: Alessandro Calabrese si sposa/ L’annuncio con Martina Di Maria

Alessandro Calabrese, dal Grande Fratello al grande passo con Martina Di Maria: “Due anni di amore vero…”

Diventare personaggi pubblici per alcuni volti noti è stato un percorso “marchiato” da partecipazioni in serie in alcuni dei programmi televisivi più noti e seguiti dagli italiani. Alessandro Calabrese ne è certamente un esempio: dopo aver partecipato nel 2015 al Grande Fratello, ha infatti dato seguito all’esperienza televisiva partecipando al noto dating show di Canale 5, Uomini e Donne. In quell’occasione ebbe modo di cimentarsi nelle vesti di corteggiatore di Sonia Lorenzini, anche lei reduce dall’esperienza al GF.

Gianfilippo Lavuri e Alessandro Calabrese/ Ex di Federica Lepanto tra amore e addii

Negli ultimi giorni Alessandro Calabrese è tornato a far parlare di sé, ma con qualcosa che riguarda più la sua vita personale e sentimentale piuttosto che la carriera televisiva. Con una foto pubblicata sui social ha infatti annunciato ai suoi follower di essere in procinto di compiere il grande passo del matrimonio con la sua nuova compagna, Martina Di Maria. L’ex gieffino ha pubblicato una foto in posa con la sua futura moglie, scrivendo: “Due anni di amore vero… Ti amo. Soon wed“. Lo slang anglosassone richiama in maniera palese al proposito futuro di convolare a nozze, confermato dalle emoticon poste sul finire di didascalia.

ALESSANDRO CALABRESE, GRAVE LUTTO: CHI È MORTO/ “Quando succedono queste tragedie...”

Alessandro Calabrese e Martina Di Maria, un amore profondo dopo le delusioni del passato

Alessandro Calabrese e Martina Di Maria avranno certamente valutato a fondo lo stato della relazione prima di arrivare alla decisione di sposarsi. D’altronde, per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non sono mancate delusioni sentimentali che hanno fatto scuola per gli amori futuri. L’imprenditore nel tempo ha infatti avuto alcune relazioni arrivate al novero della cronaca rosa, terminate poi con un nulla di fatto.

Alessandro Calabrese, subito dopo l’esperienza al Grande Fratello, sembrava infatti essere in procinto di iniziare una relazione con Federica Lepanto; vincitrice proprio dell’edizione del reality numero 14. Successivamente tentò un ricongiungimento con la sua ex fidanzata, Lidia Vella, ma anche in questo caso le cose non andarono benissimo. Stessa sorte per la breve esperienza a Uomini e Donne alla corte di Sonia Lorenzini, nemmeno da considerare nel novero delle liaison. Ad oggi invece, il suo cuore pulsa e sprizza amore per Martina Di Maria e il progetto di un matrimonio a breve conferma la forte volontà di costruire insieme un futuro felice.

ALESSANDRO CALABRESE CONTRO ANDREA DAMANTE / "Giulia De Lellis? È una persona fantastica, mentre Sonia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA