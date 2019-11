Uomini e Donne/ Alessandro corteggia Veronica? “Se dovessi…” (Trono Classico)

L’avventura di Alessandro Zarino sul trono di Uomini e Donne non si è concluso nel migliore dei modi. L’ex tronista, infatti, sperando di poter vivere una vera favola d’amore ha scelto a sorpresa Veronica Burchielli la quale, però, dopo avergli detto no, ha deciso di accettare il trono che le è stato offerto da Maria De Filippi. Una scelta, quella dell’attuale tronista, che ha spezzato il cuore di Alessandro come ha ribadito lui stesso ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Ero dietro le quinte, appena uscito dallo studio, quando le è stato proposto il trono: ho sentito e visto tutto da un piccolo schermo che inquadrava il suo viso in quel momento. Ho provato rabbia, delusione: non riuscivo a credere a ciò che stava accadendo, anche perché fino ad allora non avevo mai preventivato un finale simile. Ma il rancore non mi appartiene e quando tieni a una persona, cerchi di comprenderla nel bene e nel male”, ha spiegato Alessandro che, pur essendo stato il tronista, ha sempre cercato di trattare Veronica come avrebbe fatto nella vita vera senza distinzioni tra la poltrona rossa e la sedia.

UOMINI E DONNE, ALESSANDRO ZARINO: “SE DOVESSI CORTEGGIARE VERONICA, LO FARAI SOLO…”

Il percorso sul trono di Veronica Burchielli è ufficialmente cominciato. La nuova tronista di Uomini e Donne, però, è ancora in una fase embionale della conoscenza. Motivo che spinge il pubblico del dating show di canale 5 a credere che Alessandro possa tornare in trasmissione per corteggiarla. Un’ipotesi che Zarino non esclude a priori anche se, ammette, lo farebbe solo ad una condizione: “Adesso nella mia mente ci sono tanti pensieri negativi, in netto contrasto con la parte conscia e razionale. Come ho già detto, ho provato delle belle emozioni, quindi chissà… Non escludo nulla, ma se mai dovessi decidere di scendere da quelle scale per corteggiarla, questa volta sarà per portarla via con me“, ha spiegato. Alessandro, dunque, tornerà davvero a Uomini e Donne per riprendersi Veronica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA