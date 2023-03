Uomini e donne, Alessandro Schiavone ricomincia dopo l’affaire Desdemona Balzano

Alessandro Schiavone, ormai ex volto del trono over, ricomincia dopo Uomini e donne e la delusione per Desdemona Balzano, sognando L’isola dei famosi, ma non solo. É lo stesso protagonista uscente del trono over -circuito attivo alla ricerca dell’amore nella popolare trasmissione prodotta e condotta da Maria De Filippi – a dirsi pronto per una nuova esperienza TV. Come la preannunciata avventura de L’isola dei famosi 2023 in partenza nella primavera 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Ma non solo. Ben al di là del chiacchiericcio mediatico che rispetto alla sua candidatura a nuovi ruoli TV potrebbe ora sollevarsi, Alessandro spegne sul nascere le accuse di chi possa tacciarlo di essere interessato alla sola visibilità TV come fonte di business. Anche perché, come rimarca, decideva ad uscire di scena a suo tempo da Uomini e donne per delle questioni da risolvere e il lavoro, che occupa la maggior parte del quotidiano anche a discapito dell’approfondimento di una conoscenza intima.

Uomini e donne: Alessandro Schiavone a L'isola dei famosi?/ "Scordo Desdemona..."

Incalzato da noi sul caso Desdemona Balzano, “cacciata” via dalla trasmissione su invito della conduttrice Maria De Filippi e che minaccia via Instagram contro di lui, Gianni Sperti e Armando Incarnato un’azione legale con l’accusa di violazione della privacy, Alessandro Schiavone si dice sconvolto e amareggiato per il dietrofront della dama. Desdemona Balzano, in un’Instagram story, lo accusa di aver inoltrato ad Armando il materiale audio “incriminato”, oggetto di un’accesa polemica e conseguente “cacciata” della dama nella puntata datata 15 marzo 2023: “non ho mandato nessun audio ad Armando -replica l’ex conoscente di Desdemona, Schiavone-. Sicuramente questa calunnia la discuteremo nelle sedi opportune”. In confidenza, poi, Alessandro Schiavone non nasconde la delusione provata per la brutta piega della conoscenza di Desdemona: “Pensa male di me e io sto a casa mia con il mio lavoro e non penso più a quella situazione di Uomini e donne. Sicuramente é una delusione ricevuta da lei, credevo fosse rimasto il rispetto per quanto c’é stato tra di noi”. Che l’aspirante naufrago a L’isola dei famosi abbia ora il cuore impegnato, dopo l’affaire Desdemona Balzano?

Non solo L’isola dei famosi 2023: il ritorno TV di Alessandro Schiavone é anche Temptation Island

“Io sono ancora single e sono uscito dal programma di Uomini e donne, per risolvere delle questioni, e c’é il lavoro che mi tiene occupato”. Fisico scolpito dagli allenamenti e la corretta dieta, da buon sportivo e personal trainer quale é Alessandro Schiavone non esclude un ritorno in TV, all’orizzonte, ispirato al calore dei supporters: “La cosa che mi ha fatto piacere é aver ricevuto messaggi di donne dispiaciute che io fossi fuori da Uomini e e donne. Messaggi carini, che mi hanno fatto capire la vicinanza… mi ha spinto a pensare a un futuro per un’altra cosa. Oggi penso al presente”. E la candidatura del bello dagli occhi azzurri di Uomini e donne si estende anche ad un ruolo nel cast di Temptation island, confermato nei palinsesti TV dopo una pausa dal piccolo schermo: “mi piacerebbe fare L’isola dei famosi o il tentatore di Temptation”, ci svela Alessandro Schiavone.

