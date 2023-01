Uomini e donne, Alessandro Sposito e Pamela chiudono?/ La scelta al trono over

Uomini e donne, Alessandro Sposito chiude i rapporti con Pamela? Le anticipazioni TV svelano che…

Proseguono le vicende di Uomini e donne, che tra le novità del trono over e il trono classico vedono Alessandro Sposito e Pamela giungere al confronto tanto atteso sulla loro liaison amorosa. Come previsto dalle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, della nuova puntata del dating show registratasi il 28 gennaio 2023, i due protagonisti over sembrano dirsi addio, troncando la loro lovestory sul nascere.

Lui ha la nomea di “il fu un ex porno attore”, affibiatagli dalla ormai ex fiamma mora Paola, ma ha chiarito di aver preso parte ad un progetto hard amatoriale in giovane età. Lei, biondissima, é una delle tante pretendenti del cavaliere più corteggiato del trono over. E ritrovatisi al centro studio di Uomini e donne, Alessandro Sposito rimarca di volere avviare la conoscenza intima con più di una protagonista del trono over. Il che lascerebbe intendere a Pamela che Alessandro non sia in realtà interessato alla sua persona. Che lui l’abbia illusa o lei si sia illusa? L’interrogativo nasce spontaneo.

Alessandro Sposito e Pamela: lei diventa una furia, perché…

“Alessandro e Pamela al centro studio…. si è capito chiaramente che a lui lei non

interessa, -fa sapere lo spoiler tv, testualmente, rispetto alla nuova registrazione di Uomini e donne-, o meglio vorrebbe uscire anche con altre ragazze”. La risposta della dama di Uomini e donne? É presto detta. Stando a quanto riprendono le anticipazioni fornite a cura del blogger Lorenzo Pugnaloni, “alla fine Pamela si è andata a sedere”. Insomma, per la serie il flirt é bello quando dura poco, Pamela non avrebbe alcuna intenzione di portare avanti la conoscenza avviata con Alessandro Sposito, nella sua ricerca dell’amore avviata in TV. Come la prenderà il cavaliere e latin-lover della nuova stagione di Uomini e donne?

