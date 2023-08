Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano di nuovo in studio?/ L’indizio del ritorno TV

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza volano via dall’Italia

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, coppia di fidanzati uscenti, potrebbe segnare una re-entry nello studio di Uomini e donne. Il possibile ritorno potrebbe, però, non rivelarsi conseguente ad una crisi d’amore e per la riattivazione dei due alla ricerca dell’amore nella popolare trasmissione. Ma potrebbe registrarsi per proposta e/ o annuncio di un matrimonio, da parte di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Questo, dal momento che i due si dicono ormai inseparabili in confidenza con gli utenti attivi via social, specialmente nei giorni di agosto 2023 segnati dalla ricorrenza del compleanno del salernitano. Virale é, infatti, la resa testimonianza social dell’arrivo a New York della coppia uscente di Uomini e donne, per i celebrativi dei 40 anni compiuti di Alessandro Vicinanza.

Ida Platano nuova opinionista di Uomini e donne?/ L'ex Dama alimenta il mistero: "Forse giovedì..."

Ida Platano e Alessandro Vicinanza prossimi al matrimonio?

Nella “Grande mela” statunitense i due fidanzati si sono concessi un party al

Cipriani Downtown, uno dei ristoranti più celebri di Manhattan, poi una grande torta, le foto con tanto di immancabili smile. “E sono 40… Buon Compleanno! Tanti Auguri Amore Mio I love you!”, é il messaggio di auguri a corredo delle immagini social di Ida Platano, a conferma che la lovestory continui anche oltre i riflettori del dating- show. A novembre 2022 la coppia lasciava il parterre al trono over del dating show come promessi fidanzati. E il nuovo viaggio d’oltreoceano potrebbe celare una proposta di nozze tra i due piccioncini, con tanto di una possibile re-entry di Ida e Alessandro a Uomini e donne, per l’annuncio all’occhio pubblico del Grande passo sull’altare. “La vita può essere capita solo all’indietro, ma va sempre e solo vissuta in avanti”- scrive intanto sibillino Vicinanza, replicando agli auguri-. “Allora grazie a tutti quelli che hanno speso qualche attimo per me, che mi fanno capire tutti i giorni quanto sia fortunato”

Ida Platano, messaggio choc da un hater: "Sparat* sporca sciampista"/ L'ex di Uomini e Donne replica e…

Sempre a mezzo social, inoltre, Gigi D’Alessio conquista il web con un addio destinato al compianto collega, Toto Cutugno.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne: rivoluzione nel cast, con il ritorno di Ida Platano/ Trapelano il nuovo ruolo TV e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA