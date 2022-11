Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano tornano al trono over/Che succede?

Uomini e donne accoglie in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza: le anticipazioni delle registrazioni del 22 novembre 2022

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con le registrazioni datate 22 novembre 2022, che vedono Ida Platano e Alessandro Vicinanza fare rientro in trasmissione. Stando alle ultime anticipazioni TV riprese dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni, dopo essere usciti dal programma dandosi l’esclusiva di coppia ormai ufficializzata, i due fidanzati fanno rientro in studio a Uomini e donne, per un’ospitata speciale. Seduti al centro studio, come ormai ex protagonisti del trono over dove hanno aperto e chiuso insieme la ricerca dell’amore in un viaggio nei sentimenti, incalzati dalla conduttrice Maria De Filippi sul prosieguo della frequentazione vissuto lontani dal contesto TV della trasmissione e nella quotidianità comune nella vita reale, i due si confermano una coppia a tutti gli effetti.

“Ida e Alessandro sono stati ospiti in studio per raccontare della loro frequentazione- segnala la pagina social beninformata-. Tra i due prosegue molto bene “. Insomma, a dispetto dei detrattori, tra i quali c’é chi nel web taccerebbe gli ex Uomini e donne di fingere un amore sbocciato in TV per visibilità e business, in una strategia di marketing ben studiata ad arte, i due diretti interessati raccontano di essere di rientro da una vacanza di tre giorni condivisa insieme.

Questo, a testimonianza che la coppia sia ormai un dato di fatto. Ma come la prenderá l’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri? Il tarantino riuscirà mai a dirsi liberato dal ricordo della parrucchiera bresciana? Chissà.

Intanto, non ci resta che continuare a seguire Uomini e donne, per saperne di più sulle vicende dei protagonisti del trono over e il trono classico. E non é da escludere, comunque, la possibilità che Ida Platano e Alessandro Vicinanza possano tornare ancora a prendere parte a Uomini e donne, sia nell’ipotesi di un’ospitata che nell’ipotesi di un rientro in studio permanente per effetto di una possibile separazione della coppia.

