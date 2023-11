Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua di nuovo una coppia?/ La spiazzante segnalazione

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua tornano a frequentarsi: la sorprendente voce nel web

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua tornano a rivedersi, dopo l’epilogo della loro vicinanza intima avviata a Uomini e donne, poi interrotta dalla lovestory del cavaliere con Ida Platano. Al trono over, in un trascorso TV e streaming sulle reti Mediaset nella storia di Uomini e donne, Roberta Di Padua finiva per diventare protagonista di una serie di liti con Ida Platano, con l’appellativo generale di “terza incomoda” tra la parrucchiera e l’imprenditore. Fino all’esclusiva di coppia che quest’ultimi si sono dati uscendo di scena dal parterre over, per poi giungere al fidanzamento ufficiale nella vita reale. E con la recente rottura tra i due fidanzati storici, tuttavia, il “triangolo amoroso” sembra riaffacciarsi nello studio di Uomini e donne, con Ida Platano rientrata come neo tronista e Alessandro Vicinanza aggiuntosi tra le re-entry tra gli over alla veterana Roberta Di Padua. E, intanto, una inaspettata segnalazione vedrebbe gli ex conoscenti nuovamente vicini.

La stessa voce giunge da una fonte insider tra le Instagram stories riprese dalla blogger Deianira Marzano. “Roberta Di Padua a Napoli, da Alessandro Vicinanza. Ricominciamo “.

Lo spiffero online anticipa l’uscita di Roberta e Alessandro da Uomini e donne?

Insomma, l’indiscrezione seppur da prendersi con le dovute pinze vedrebbe Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza protagonisti di una ripresa della frequentazione intima avviatasi tra loro nello studio del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il che, se fosse dato per confermato, anche come un dato di fatto tenuto top secret da Roberta e Alessandro all’insaputa della redazione contro il regolamento del programma, potrebbe determinare una cacciata dei due over dal parterre del trono over di Uomini e donne.

Nel frattempo, Ida Platano prosegue incontrastata le vicende del trono classico avviato alla ricerca dell’amore, a Uomini e donne.











