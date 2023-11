Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua la nuova coppia?/ Tornano a frequentarsi e…

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si rivedono dentro e fuori lo studio

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua tornano o a frequentarsi in intimità, al trono over di Uomini e donne. O almeno questa é parte integrante tra le anticipazioni TV e streaming di Uomini e donne, relative alla nuova sessione di registrazioni tenutasi in data 27 novembre per delle nuove puntate prossimamente in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, riprese via Instagram stories da Lorenzo Pugnaloni.

In occasione del rinnovato appuntamento volto alla ricerca dell’amore si registra la re-entry della vecchia gloria tra i cavalieri, al trono over, Alessandro Vicinanza. E nel dato momento storico si evince che il salernitano, contro le aspettative dei fan della trasmissione che sognano il suo ritorno per la ripresa del corteggiamento alla sua ormai ex e ora neo tronista di Uomini e donne, Ida Platano, torna a frequentare Roberta Di Padua. “Roberta e Alessandro riprendono a frequentarsi,”, con i due over che si danno appuntamento per una serata a cena, per poi concedersi una serie di balli di coppia.

Tra le anticipazioni di Uomini e donne…

Ma gli spoiler di Uomini e donne non finiscono qui. Perché per quanto riguarda il trono classico Brando Ephrikian non é in studio e non si parla di lui. L’altro tronista Cristian Forti porta in esterna Valentina e si baciano! Tra le corteggiatrici, quindi, Virginia diventa una furia e anticipa il suo no ad una ipotetica scelta del tronista che ricadrebbe su di lei.

Intanto, la prima “tronista over” nella storia di Uomini e donne, in quanto ex protagonista al trono over e ora tronista al trono classico dopo l’addio ad Alessandro Vicinanza, esce in esterna con i corteggiatori David e Mario. E non solo. Per Ida Platano presenzia in studio un nuovo pretendente.

Per la quota trono over, Marcello decide di chiudere i rapporti con Jasna, ma questo lei non se lo sarebbe mai aspettato, tanto che ci rimane male. Per Alessio, presenziano in studio due pretendenti, che l’over decide di non promuovere all’upgrade di corteggiatrici.













