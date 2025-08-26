Roberta Di Padua è incinta? L'ex dama di Uomini e Donne svela la verità

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua continuano a far parlare di loro anche lontano dagli studi di Uomini e Donne. È passato poco più di un anno da quando hanno scelto di lasciare insieme il dating show di Canale 5, dopo una relazione fatta di alti e bassi e numerosi tira e molla. Da quel momento, i due hanno iniziato a vivere il loro amore lontano dalle telecamere e, fino ad ora, la storia procede a gonfie vele. Addirittura, sembra proprio che la coppia stia già pensando di allargare la famiglia. A tal proposito, negli ultimi giorni alcune foto hanno alimentato il gossip su una possibile gravidanza dell’ex dama, ma in realtà la situazione sembra essere ben diversa.

Ebbene, a fare chiarezza è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha deciso di confrontarsi direttamente con Roberta. Sul suo profilo Instagram, l’esperto di gossip ha raccontato di aver parlato con lei e di aver ricevuto la conferma che non è incinta. Roberta, però, ha anche ammesso che insieme ad Alessandro sta provando ad avere un bambino e che il desiderio di diventare genitori è forte da entrambe le parti. Il percorso non è semplice, soprattutto a causa dell’età, ma la coppia non ha intenzione di arrendersi e vuole fare di tutto per realizzare questo sogno.

Roberta e Alessandro, il loro sogno dopo Uomini e Donne: dettagli

Ricordiamo che Roberta Di Padua è già mamma di un bambino nato da una precedente relazione e oggi sogna di diventare di nuovo madre insieme ad Alessandro Vicinanza, sottolineando come questa storia le stia regalando nuove certezze e tanta serenità. L’esperienza a Uomini e Donne ha rappresentato per lei una vera svolta, sia sul piano personale che su quello sentimentale, tanto da affermare: “Maria De Filippi mi ha cambiato la vita, se oggi sono qui lo devo a lei”. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se la coppia riuscirà a coronare il proprio sogno e diventare genitori insieme per la prima volta.