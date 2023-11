Uomini e donne, Alessandro Vicinanza torna in studio con Ida Platano?/ La risposta dell’ex over alla tronista

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza dice addio a Ida Platano: la rivelazione

É un Alessandro Vicinanza intimista che da ex protagonista del trono over di Uomini e donne torna a raccontarsi, reduce dalla rottura con Ida Platano. La lovestory dell’imprenditore salernitano e la parrucchiera siciliana aveva inizio con la conoscenza tra i due nel corso della ricerca dell’amore avviata dai diretti interessati alla corte di Maria De Filippi, storica produttrice e conduttrice del talent show di Uomini e donne. L’idillio della lovestory si suggellava con la svolta repentina nei sentimenti di Ida Platano, che decideva di lasciarsi alle spalle il trascorso con l’ex amore storico scoperto in trasmissione, Riccardo Guarnieri, concedendosi l’esclusiva di coppia con la nuova fiamma. Con Alessandro Vicinanza Ida Platano formava, così , la nuova coppia uscente di Uomini e donne, che in questi giorni, dopo il primo semestre idilliaco d’amore e all’incirca un anno dopo il via all’unione, già segna la separazione. Lo scorso maggio 2023 i due si lasciavano immortalare felicemente innamorati sui rispettivi profili social, ma qualcosa é cambiato nel rapporto di coppia. Al punto che Alessandro Vicinanza si é sentito non corrisposto nei sentimenti da Ida Platano, per poi maturare la drastica scelta di lasciare la parrucchiera over e ora preannunciata erede al trono classico, neo tronista.

Il chiarimento disatteso e la scelta del non ritorno

Qualche giorno fa, così come lui fa sapere in un’intervista concessa a Fanpage a margine della disfatta della coppia, lui avrebbe cercato invano un chiarimento con Ida Platano, tentando la riappacificazione, nella speranza che la siciliana potesse dargli una prova d’amore: “Avevamo chiuso la nostra storia telefonicamente e, siccome ci tenevo a parlarle guardandola negli occhi, sono andato a Milano il weekend successivo e le ho chiesto di poterla raggiungere. Non ha voluto, le andava bene così”. Ma dopo avere saputo della notizia della salita di Ida sul trono, lui ha scelto di rinunciare a lei, in definitiva: “ho evitato un altro contatto- ammette l’imprenditore-. Se va bene a lei, va bene anche a me.”.

Da parte della hairstyler, verso di lui, si sarebbe innalzato un muro subito dopo la rottura di coppia: “Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza.”.

Che Alessandro Vicinanza possa segnare il ritorno a Uomini e donne, magari con l’intenzione di presentarsi come un candidato corteggiatore di Ida Platano? La domanda sorge spontanea per l’occhio pubblico e prontamente giunge la risposta del diretto interessato: “Assolutamente no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Adesso sto cercando di recuperare i rapporti che avevo abbandonato e la mia quotidianità nella mia città. Ma poi dovrei corteggiare la mia ex fidanzata insieme ad altri uomini? Proprio no.”.

