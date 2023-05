Uomini e donne, Alessandro Vicinanza tradisce Ida Platano?/ Spunta la verità

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sono lasciati? Il rumor sulla crisi é incessante e …

Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano, dopo l’esclusiva di coppia che i due si sono dati al termine del loro percorso TV intrapreso a Uomini e donne? É il quesito che l’occhio pubblico si pone al momento, sul conto della coppia nata al trono over di Uomini e donne. Diversi mesi fa, Ida Platano e Alessandro Vicinanza decidevano di abbandonare la corte di Maria De Filippi, dove tra i volti attivi al trono over proseguivano da tempo la ricerca dell’amore avviata in TV. I due sceglievano di proseguire la loro frequentazione intima, lontani dalle telecamere e al rientro nelle loro rispettive vite quotidiane, fino all’ultimo rumor di Deianira Marzano. L’esperta di gossip, a fronte di una sorta di frecciatina social lanciata dall’utlimo ex storico di Ida e cavaliere all’attivo a Uomini e donne, Riccardo Gaurnieri, lasciava intendere che vi fosse dell’aria di crisi tra la siciliana e il campano Vicinanza. Questo, con tanto di allusioni alla possibile infedeltà di Alessandro inferta ai danni di Ida. “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono…E ogni pagliaccio nel suo circo“, é la frecciatina lanciata da Riccardo via social, a cui poi fa eco Deianira su segnalazione di un utente, via Instagram stories: “Pare che Riccardo sappia di un tradimento di Alessandro, nuovo amore della sua ex“.

Dal suo canto, però, non tarda ad arrivare la pronta smentita del rumor sul tradimento, di Alessandro, a cui poi segue una nuova segnalazione del web ripresa online dai blogger Deianira Marzano e Amedeo Venza. Si tratta dell’accusa lanciata agli esperti da una donna, che avrebbe ricevuto delle avances e un invito per un’uscita, un gossip di questi giorni con riferimenti allusivi ad Alessandro Vicinanza. Tanto che nelle ultime ore spopola online il chiacchiericcio secondo cui Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbero aver chiuso la loro lovestory o in alternativa sarebbero in balia di una crisi d’amore tra loro, anche per effetto del sedicente tradimento del salernitano verso la siciliana.

Ida Platano rompe il silenzio social, sulla scia del rumor

Tuttavia, intanto, Ida Platano sceglierebbe di rompere il silenzio sulle voci del tradimento subito da Alessandro, con un nuovo post. L’ex dama di Uomini e donne posta via social lo scatto della coppia che forma con Alessandro, corredata dal messaggio sibillino: “Sentire la mancanza di una persona è il modo in cui il tuo cuore ti dice che la ami”. Che i due ex Uomini e donne si siano lasciati e Ida sia nostalgica di Alessandro? Che il nuovo messaggio social voglia essere la smentita del gossip sulla crisi d’amore tanto rumoreggiata?

Chissà cosa intende dire Ida, con il suo post sibillino.

Non si esclude, però, che i diretti interessati, Alessandro e Ida, possano segnare un ritorno in TV come protagonisti al trono over di Uomini e donne, nel caso in cui si confermasse la crisi d’amore tra loro.











