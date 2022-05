Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza umiliato da Armando Incarnato/ “Fai tanto…”

Alessandro Vicinanza e lo scontro con Armando Incarnato: “Invece di fare l’angioletto…”

Alessandro Vicinanza ha ricevuto un due di picche. Il corteggiatore di Uomini e Donne Over avrebbe voluto approfondire la conoscenza con Melissa che però ha ammesso di essere rimasta colpita da Luca. Un due di picche che però è niente rispetto all’ennesimo scontro tra Alessandro e Armando Incarnato. Alessandro aveva fatto infatti una battuta: “Per fortuna abbiamo chiuso Ida, altrimenti mi sarei schiacciato le dita nella portiera, perché penso che tu non abbia messo un punto con Riccardo”. Tina Cipollari è d’accordo con Alessandro. L’opinionista è convinta che Ida abbia sempre mantenuto aperto il rapporto con Riccardo: “Hai lasciato aperta tutta la casa altro che messo un punto, lo vedono tutti”. Una dichiarazione che ha indispettito la dama: “Non è così, non avrei problemi a dirlo, ma non sento più quello che sentivo prima”.

Ida Platano è stata subito difesa da Armando Incarnato e a quel punto lo scontro si è fatto più acceso. Il corteggiatore ha infatti intimato ad Alessandro Vicinanza di pensare alle ragazze che frequenta ad Ibiza: “Alessandro invece di fare l’angioletto in uno studio televisivo pensa alle ragazze e alle amiche che ti fanno compagnia alle cene spettacolo o a Ibiza”. Tra i due ci sono ancora questioni irrisolte e Armando abbandona addirittura lo studio. Lontani dalle telecamere si saranno chiariti o lo scontro sarà proseguito?

Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato sono stati protagonisti di un acceso dibattito nato attorno a Melissa, dama che ha deciso di chiudere la relazione con Alessandro e che, nel corso della stessa puntata, è stata difesa da Armando. Melissa ha voluto interrompere la conoscenza con Alessandro. Una decisione accettata dall’uomo, che però si diceva interessato a lei. Peccato che, poco dopo, Armando ha ben pensato di accusarlo di ipocrisia. Armando ha accusato di scorrettezza Alessandro perché a suo dire l’uomo non vorrebbe trovare l’amore: “Quando io mi divertivo a fare cene spettacolo con amici, ero single. Quando vieni a Uomini e Donne e continui a fare quella vita, ti rapporti con una donna ma che puoi darle? Una serata?”.

Tina Cipollari è intervenuta e i toni si sono surriscaldati ancora di più: “Il tuo vero problema è che temi che qualcuno ti rubi la scena, lui è di Napoli”. Armando però ha fatto notare: “Lui non è di Napoli, è di Salerno”. Alessandro ha sussurrato a bassa voce: “Per fortuna”. Una frase, quest’ultima, che ha mandato su tutte le furie il napoletano. “Ma perché che hai da dire su Napoli? Ma senti che dici? Sei un cafone” ha urlato Armando infuriato. Maria De Filippi ha invitato tutti a calmarsi e Alessandro Vicinanza è uscito dallo studio per sbollire la rabbia.











