Uomini e Donne/ Alessandro Zarino, confessioni sul padre commuovono (trono classico)

Alessandro Zarino e Giulio Raselli sono i nuovi tronisti del trono classico di Uomini e Donne. I due ragazzi hanno un carattere visibilmente diverso. Se il primo è molto calmo e riflessivo, il secondo è sempre “allerta” e sembra continuamente che stia per “scattare”. Proprio il campano ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island (condivisa pure da Giulio) dove ha avuto modo di far perdere la testa a Jessica Battistello, entrata in gioco fidanzata con Andrea Filomena. Il nuovo volto del trono giovane, non ha fatto mistero di avere passato un’infanzia molto travagliata e di avere avuto un rapporto difficile con il padre. “Lui non è cattivo – ha affermato Zarino in esterna –. Io ad oggi non credo di portar rancore per quello che ha fatto. Credo che lui abbia avuto un’infanzia peggiore della mia…”. Le sue parole in studio hanno colpito notevolmente tutte le corteggiatrici e il pubblico presente, evidenziando il suo animo estremamente sensibile.

Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti

Il trono di Alessandro Zarino, a parte le sue delicate confessioni, pare stia interessando maggiormente il pubblico da casa, proprio per la sua delicatezza. Giulio intanto, intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha chiarito la sua posizione nei confronti del “rivale”: “Siamo senza dubbio molto diversi: lui è pacato, almeno apparentemente, mentre io sono più irruento e a volte, a mio parere, anche più schietto nell’esprimere i miei pensieri. Al di là di tutto questo penso che Alessandro sia un bravissimo ragazzo e mi auguro faccia un bel percorso, ma possibilmente non con le ragazze che piaceranno a me”. Zarino, ha evidenziato le sue difficoltà nelle relazioni, attribuendola proprio alla sua infanzia travagliata: “Il più delle volte sono stato io a lasciare. Le ferite legate alla mia infanzia spesso hanno influenzato le mie relazioni sentimentali, la verità è che mi capita di allontanarmi per primo per non dover soffrire di un potenziale abbandono”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA